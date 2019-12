Meghan Markle e Príncipe Harry são barrados em restaurante do Canadá

Parece que a popularidade da realeza não está tão em alta fora da Inglaterra – Príncipe Harry e Meghan Markle que o diga. Os duques de Sussex tentaram fazer uma reserva no requintado restaurante à beira-mar Deep Cove Chalet, em Vancouver, no Canadá, mas foram recusados e o motivo é simples: a segurança envolvida.Segundo o site Vancouver Sun, Bev Koffel, esposa do chef Pierre Koffel, que comanda o restaurante, disse que o Príncipe Harry e família foram vistos caminhando nas proximidades do Parque Regional Horth Hill no Natal, logo depois eles receberam uma ligação solicitando uma reserva cheia de exigências.Desconfiados de que se tratava dos membros da família real, o chef acabou recusando o pedido por causa da segurança exigida. Apesar de não terem aceitado a reserva, Bev confessou que ainda espera que o casal ligue novamente. “Que eles tenham paz e sossego para termos a sorte de tê-los aqui.”Depois dos rumores, na semana passada, foi revelado que o casal real estava mesmo passando o Natal com seu bebê Archie no Canadá. A mãe de Meghan, Doria Ragland, teria vindo de Los Angeles para se juntar a filha, ao neto e ao Príncipe Harry.