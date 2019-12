Luísa Sonza leva apalpada de Whindersson Nunes

A cantora Luísa Sonza está comemorando uma data especial com o marido Whindersson Nunes. Para celebrar, a loira postou uma série de fotos em que aparece em um balanço ao lado do comediante. Na legenda, a artista escreveu: “Nosso dia 28. Te amo sempre”.

As fotos estão super fofas, mas o comediante postou outras do mesmo dia e o que também chamou dos seguidores foi o bumbum de Luísa Sonza, que estava com um biquíni fio-dental. Sempre divertido, Whindersson Nunes aproveitou para dar uma boa apalpada na esposa.

Os fãs do casal se divertiram com a brincadeira. “As melhores fotos de casal”, escreveu uma seguidora de Luísa Sonza. “Um casal desses bixo”, comentou outro. “Casal top”, acrescentou mais um. "Essa mão boba aí kkkkk felicidades para vocês", ressaltou outro.