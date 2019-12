Giulia Be no Top 5 do Spotify de Portugal

A cantora carioca Giulia Be, de 20 anos, alcançou o quinto lugar entre as músicas mais ouvidas no Spotify de Portugal com o hit 'Menina Solta'. A canção estreiou por lá no streaming no final de novembro. 'Menina Solta' conta a história de uma jovem, livre de amarras, que não pretende se entregar aos encantos de um rapaz de Ipanema.

Giulia Be começou a tocar piano aos seis anos de idade e compor aos oito. Em fevereiro de 2019, lançou seu single de estreia "Too Bad". A canção acabou entrando para trilha sonora da novela das nove O Sétimo Guardião, da Rede Globo, e também para o top 50 virais do Spotify global.

Em alta

Neste ano, Giulia Be foi a protagonista do primeiro show virtual de uma artista brasileira em um jogo da empresa da Lockwood Publishing. Participou do show do Projota no Rock in Rio e abriu a turnê brasileira do Pentatonix. Menina Solta acumula 24 milhões streams no Spotify. O clipe oficial no Youtube está com mais de 30 milhões de visualizações.