Réveillon UNIQ 2020 - Costa Brava contará com show de Toni Garrido

Rio - O Réveillon UNIQ 2020 - Costa Brava, no Joá, realiza sua primeira edição com show principal de Toni Garrido. O evento conta ainda a banda residente Licor do Canavial e os DJs Tubarão, com o melhor do funk, e Daniel Faria, com seu estilo eclético.

O público também contará com uma pista exclusiva com os DJs Ghostt, D-Groove, Rafael Nazareth, Fabio Tepper e Andrew Gracie e o "sax live" de Munhoz. Para celebrar de forma ainda mais especial a virada do ano, o espumante vai ser liberado para todo o público de 23h30 à 1h. A festa contará com amplo salão refrigerado, terraço com mais de 1.000 m2, além de Área Gourmet e vista para os fogos.

SERVIÇO:



Evento: Reveillon UNIQ 2020 - Costa Brava

Data: 31/12/2019

Horário: das 21h às 6h

Local: Clube Costa Brava

Endereço: Rua Sargento José Silva, 3621 - Joá, 22611-140 Rio de Janeiro



Ingressos e Pontos de Venda: Consultar site

www.reveillonuniq.com.br