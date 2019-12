Faustão deixa Sadi sem graça ao falar sobre possível casamento com Rizek

São Paulo - Andréia Sadi foi alvo de uma brincadeira do apresentador Fausto Silva, neste domingo, ao participar do quadro Ding Dong, do "Domingão". Com o humor apurado, Fausto fez uma piada sobre o relacionamento da apresentadora de política da GloboNews com o jornalista esportivo André Rizek.

O assunto começou antes mesmo da jornalista chegar ao estúdio. Após anunciar a sua participação, Faustão decretou: "Ela vai casar esse ano com o meu amigo André Rizek". Pouco depois, o apresentador continuou.

"É verdade que o André Rizek falou para você: 'Ou casa esse ano (em 2020) ou vai sair a dupla sertaneja André e Andréia?'", perguntou o apresentador.

Sem graça, a jornalista tentou desconversar e emendar outro assunto.

"É muita criatividade né, Fausto? André e Andréia. Dé e Déia", respondeu aos risos.

Além de Sadi, as jornalistas Renata Ceribelli e Ana Furtado também participaram do quadro.