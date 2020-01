Juan Marcus & Vinicius lançam segunda parte de 'Pra Todo Mundo Ver', registro ao vivo

Rio - Nesse comecinho de ano, tem novidades na vida de Juan Marcus & Vinícius. A dupla da música 'Estado Terminal', single do segundo volume do projeto audiovisual 'Pra Todo Mundo Ver', volta com a terceira parte agora em janeiro. E prepara novos singles para breve.

"A gente estava sendo muito cobrado pelos fãs para lançar material novo. E essas músicas novas estão fazendo sucesso, 'Estado Terminal' já teve mais de um milhão e meio de visualizações", conta Juan Marcus, que já tem nove anos de dupla com Vinícius.

O DVD foi gravado em abril na Villa Conte, em São José do Rio Preto, e tem participações especiais variadas: Felipe Araújo, Dilsinho, Turma do Pagode e os padrinhos da dupla, Zé Neto e Cristiano. Com a Turma, a dupla gravou 'Chama no Problema'.

"Foi engraçado porque a música virou um samba-rock, em que eles vieram com o samba e a gente com o rock. E a Turma do Pagode tem oito integrantes mas foram os únicos convidados que não precisaram repetir o número", brinca Vinícius.

"Temos muita influência de pop-rock porque a gente nasceu em Brasília e isso faz parte da nossa sonoridade", conta Juan Marcus. "Uma coisa que marcou a gravação do DVD foi a energia do público. Enchemos a casa e não era nem véspera de feriado nem fim de semana", completa. Além de 'Estado Terminal' e 'Chama no Problema', o DVD tem 'O Que É Que Cê Acha?', 'Solteiro do Pedaço', 'Minha Brisa', 'Status Que Eu Não Queria' e 'Boca Seca'.

Padrinhos

A dupla foi, de cara, apadrinhada por Zé Neto & Cristiano, que participam do DVD. "Sempre tivemos relação boa com eles. Em 2016 nos mudamos para Goiânia e de lá para cá, estreitamos a relação profissional e de amizade. Nos encontramos direto na estrada, eles sempre nos apresentaram para radialistas, para gente do meio musical", conta Juan Marcus, que ao lado do parceiro, tem outros sonhos para participaçoes em próximos DVDs. "Queremos Jorge & Mateus num DVD nosso", conta. "Sorriso Maroto também, gosto muito deles", completa o parceiro.

Composições

A dupla ficou conhecida por suas composições feitas para nomes como Simone & Simaria, Henrique & Juliano, Marília Mendonça, George Henrique & Rodrigo, Munhoz & Mariano, Gusttavo Lima, os padrinhos Zé Neto & Cristiano, entre outros. "A gente ficou conhecido como dupla pelas músicas, mas antes disso já tínhamos cinco anos de dupla, e uma base de fãs com um trabalho que fizemos na nossa cidade", recorda Vinicius.