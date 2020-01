Diretor revela truques do filme Dois Papas

Rio - Sucesso neste início do ano o filme "Dois Papas", do cineasta brasileiro Fernando Meirelles, impressiona pelo realismo das imagens e dos personagens principais, o papa Francisco e Bento 16.



Nesta quinta-feira, em um post no Twitter, o diretor Fernando Meirelles revelou seus truques. Veja abaixo.

Veja como eu enganei você em Dois Papas. kkhttps://t.co/o9rB4CysWP — Fernando Meirelles (@fmei7777) January 2, 2020