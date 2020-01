Aventuras Maternas: primeiro fim de semana do ano está cheio de novidades para garotada se divertir

Para assistir no teatro:



“Os Saltimbancos”

Uma adaptação de Chico Buarque que une o clássico e o contemporâneo da cultura musical como um caminho para um futuro melhor, onde quatro animais que fugiram de suas casas e de seus patrões por maus tratos se encontram numa entrada e decidem formar um conjunto musical. Então, um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata, contagiados pela magia da música, se unem e enfrentam diversos obstáculos, tornando-se muito felizes. Nesse espetáculo, o amor, o respeito e a amizades serão o lema da vida desses bichinhos: juntos somos fortes!



Quando: 04 e 05/01/2020



Horário: 15h



Onde: Teatro Vannucci - Shopping da Gávea - Rua Marques de São Vicente , 52 - Gávea



Ingresso: de R$60 por R$29,90 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/os-saltimbancos-66?rhWid=21258&rh_int=mvmm



“Cinderela”

“Cinderela” é uma comédia musical, que conta a história de uma jovem que vive como empregada em sua própria residência e sofre com as maldades de sua madrasta Crezilda Bateau Mouche e de suas irmãs Florípedes e Acácia. Sonhadora, Cinderela mantém vivo o desejo de encontrar o seu príncipe encantado e se tornar uma Princesa. Já no castelo, o rei está cansado do reinado e decide entregar a coroa ao herdeiro do trono. Mas, para assumir, Derick precisa se casar e conta com a ajuda do Ministro Nicolau, para escolher uma moça solteira do reino. Após receberem o convite, Crezilda e suas filhas impedem que Cinderela vá ao palácio, deixando a gata borralheira sozinha em casa. Nesse momento, sua fada madrinha aparece e, num passe de mágica, a transforma em uma linda princesa. Antes de sair, Cinderela é alertada de que o encanto só vai durar até meia-noite. No palácio, Cinderela dança com o Príncipe, que fica encantado com sua beleza. Ao soar dos sinos que indica meia noite, Cinderela foge perdendo um de seus sapatos de cristal. Derick, então, faz de tudo para encontrar a dona daquele lindo sapatinho misterioso.



Quando: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 e 26/01/2019



Horário: 17h



Onde: Teatro PetroRio das Artes - Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea



Ingresso: a partir de R$35 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/cinderela-569



“Boo! A Bruxinha e o Monstro”

A peça conta a história de uma bruxinha que precisa se formar na escola de bruxos, mas, para isso, precisa aprender a fazer alguma magia que dê certo. E como não se vê como uma bruxa tradicional, ela sempre acaba se atrapalhando em suas tentativas e causando confusão. A bruxinha é mandada por seu pai para passar um tempo na casa de sua tia Trinebrosina, uma bruxa muito tradicional e que sabe fazer magia como ninguém. Porém, as magias feitas por ela são sempre para o mau. Mas no caminho a bruxinha esbarra com o Monstrego, que vive na floresta das cores, e ali descobre um amigo que passa pela mesma crise de identidade, pois ele é fofo, não consegue assustar e tão pouco ser mau.



Quando: 04, 05, 11, 12, 18, 25 e 26/01/2020



Horário: 16h



Onde: Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping - Av. Dom Helder Câmara, 5332 - Cachambi



Ingresso: de R$60,00 por R$24,90 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/boo-a-bruxinha-e-o-monstro-1071



Para se divertir no shopping:



Estação Turma da Mônica

Que tal embarcar na estação de trem mais divertida do Rio de Janeiro? Recém-inaugurada no Shopping Metropolitano Barra, a estação Turma da Mônica é uma FEC (Family Entertainment Center) da Turma da Mônica, com 1350 m² com mais de 10 atrações inspiradas no incrível mundo das histórias em quadrinhos e desenvolvidas com base em conceitos temáticos, interativos e educativos. É pra toda a família se divertir. E ainda conta com uma lanchonete para repor as energias e uma loja incrível para você levar a turminha para casa. O ingresso vendido no Clubinho de Ofertas dá direito a brincar o dia inteiro na Estação Turma da Mônica, de acordo com o horário de funcionamento.



Quando: 04 até 31/01/2020



Horário: a conferir



Onde: Shopping Metropolitano - Av. Adalgisa Colombo Miss Brasil, 135 – Barra da Tijuca



Ingresso: a partir de R$20,00 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/estacao-turma-da-monica-1185



“A Menina da Ilha”

O Teatrinho no Pátio volta ao Pátio Alcântara em grande neste fim de semana com uma das personagens preferidas da garotada em cartaz. A peça “A Menina da Ilha” é a atração a partir das 16h30 deste sábado, na Praça de Alimentação do shopping, um dos 40 da rede Aliansce Sonae. A Menina da Ilha se prepara para ser coroada a líder da aldeia de Motonui, tendo demonstrado grande bravura em conquistar os mares para seu povo. No entanto, não se sente preparada para liderar. A deusa Te Fiti então realiza uma magia e a divide em dois: seu lado feminino, forte e decidido, e o lado masculino, medroso e inseguro. A Menina da Ilha, agora, embarca em nova aventura pelos sete mares em busca da coragem que irá reunificar sua personalidade e a ajudar a ser uma boa líder. E ninguém melhor do que Maui e Hei Hei para ajuda-los a encontrar a coragem e a solução para enfrentar os terríveis Kakamora que ameaçam invadir a ilha e resolver seu dilema.



Quando: 04/01/2020



Horário: 16h30



Onde: Pátio Alcântara - Praça Carlos Gianelli, s/n – Alcantara - São Gonçalo



Ingresso: gratuito



"Enrolados"

Que tal curtir as férias da garotada com Teatrinho Infantil gratuito? Essa é a proposta do Passeio Shopping, que preparou quatro espetáculos especiais para divertir a garotada nos sábados de janeiro. Começa dia 4, com a peça “Enrolados”. No dia 11, é a vez do espetáculo “Nossa Escola é Um Musical”. Dia 18 de janeiro, os atores vão encenar a peça “A Maça Envenenada”. E no dia 25, o teatrinho infantil vai contar a história de “Gasparzinho”. Todos os textos são inspirados em história famosas do universo infantil e contam com textos adaptados para a realidade atual. Tudo com muita diversão, humor e encantamento. Os espetáculos são gratuito e começam sempre às 14h, no Clubinho do Passeio Shopping, que fica no 2º piso.



Quando: 04/01/2020



Horário: 14h



Onde: Passeio Shopping - Rua Viúva Dantas, 100 - Campo Grande



Ingresso: gratuito



Evento de Férias

A garotada vai se divertir a valer no “Evento de Férias” gratuito, que o Caxias Shopping promoverá em janeiro em parceria com Firjan SESI e SESC. Nos dias 4 e 11 (sábados), o evento terá uma série de brincadeiras como estátua, dança da cadeira, vivo e morto, coelho sai da toca, bola ao ar e muito mais. As atividades serão coordenadas pela equipe de lazer do SESI e vão despertar o lado lúdico e divertido das crianças, além de promover a socialização, das 16h às 18h. Já nos dias 18, 19, 25 e 26 (sábados e domingos), o evento acontecerá das 14h às 18h e quem vai comandar as atividades será a equipe do SESC. Entre as atividades, haverá Oficina de Aquarela, Oficina de Pintura, Oficina de Mosaico e Oficina de Xilogravura. As crianças vão aprender técnicas básicas e criar seus próprios projetos. O objetivo é estimular o desenvolvimento de expressões e representação de ideias de forma lúdica. Todos os materiais das oficinas serão fornecidos pelos organizadores. No final, as crianças levam suas criações para casa. O Evento de Férias do Caxias Shopping é indicado para crianças a partir de 5 anos. Todas as atividades são gratuitas, mediante cadastro dos pais e responsáveis.



Quando: 4, 11, 18, 19, 25 e 26/01/2020



Horário: acima



Onde: Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias



Oficina de Slime Neon

Sucesso absoluto entre as crianças, o Recreio Shopping vai receber uma Oficina de Slime Neon no domingo, dia 5 de janeiro. A atividade terá a participação de uma instrutora especializada na produção dos slimes, que auxiliará as crianças a criarem suas versões coloridas e com bastante brilho. A atividade é indicada para crianças de 4 a 12 anos e cada uma terá direito a fazer um slime por dia. A realização da atividade não envolverá o manuseio de produtos tóxicos.



Quando: 05/01/2020



Horário: 16h



Onde: Recreio Shopping - Avenida das Américas, 19.019 – Recreio dos Bandeirantes



Ingresso: gratuito



Para curtir por aí:



“Quanta energia”

A Árvore da Light Rio, que ficará na Lagoa Rodrigo de Freitas até 06 de janeiro, terá, sábado e domingo, apresentações gratuitas do espetáculo infantojuvenil “Quanta energia”. Se o universo da energia elétrica parece muitas vezes abstrato para as crianças e, por isso, difícil de entender, no espetáculo “Quanta energia” ele ganha formas e cores diferentes. Durante 45 minutos, os participantes vão se divertir muito e aprender brincando sobre a energia elétrica, seus benefícios e como podemos consumir de forma mais eficiente, sem desperdiçar. Curiosidades sobre a eletricidade, materiais isolantes e condutores, como funciona uma usina hidrelétrica e quais são os equipamentos que consomem mais energia são alguns dos temas que o espetáculo trata com humor e de forma lúdica. E o melhor! O público pode interagir. São várias experiências que acontecem ao longo da apresentação. A peça é conduzida pelos cientistas da Mad Science, empresa canadense líder mundial em entretenimento infanto-juvenil, que está presente em 29 países e há mais de 20 anos leva diversão educativa às crianças. Além de garantir boas risadas e estimular a curiosidade, eles vão mostrar na prática como evitar o desperdício e conviver harmoniosamente com o meio ambiente e o próximo.



Quando: 04 e 05/01/2020



Horário: sábados, às 19h, e domingos, às 18h



Onde: Lagoa Rodrigo de Freitas



A biblioteca à noite

As dez bibliotecas virtuais da exposição A biblioteca à noite, em cartaz no Sesc Copacabana até 26 de janeiro, agora estão ao alcance das mãos dos visitantes. Desde o último dia 12 de novembro, a sala educativa que funciona no primeiro andar da unidade dá lugar à Estante das bibliotecas, a materialização dos espaços escolhidos pelo escritor Alberto Manguel para figurar na mostra. Cada nicho desta estante traz uma brincadeira ou curiosidade sensorial para quem visitou a exposição digital. A programação da sala conta ainda com outra atividade complementar que torna o programa ainda mais atrativo com a chegada das férias escolares: a experiência de realidade virtual "Livros Voadores", um game em que pessoas de todas as idades são levadas virtualmente ao Real Gabinete Português de Leitura, que fica no Centro do Rio, para defender a biblioteca centenária de traças invasoras que querem roubar os livros. O objetivo é oferecer atividades mais lúdicas e sensoriais aos visitantes que passam pela exposição, segundo Iara Souto Costa, analista de Biblioteca e Literatura do Sesc RJ. Embora a Estante das Bibliotecas seja indicada para maiores de 8 anos, o restante da programação atinge também as crianças mais novas, que têm à disposição diversas oficinas nos dias de semana e contação de histórias aos sábados. Na Estante das bibliotecas, com a mediação de um arte-educador (com formação em arte, história ou pedagogia), é possível chegar mais perto das realidades de espaços reservados a livros como os do Templo de Hase Dera (Japão), de Alexandria (Egito), de Vasconcelos (México) e do Parlamento de Ottawa (Canadá), que chamam a atenção pelos diferentes suportes de escrita e prateleiras entre si. Sutras, pergaminhos, arquivos, prateleiras em x e prateleiras flutuantes organizam a expressão de diferentes culturas, suas paisagens e formas de expressão. Já o nicho reservado à Biblioteca de Sainte Genevieve (França) faz referência à invenção da iluminação a gás e ao funcionamento e organização das bibliotecas que podem funcionar após o pôr do sol. Lá, os livros têm capas pretas com inscrições em braile e, ao serem iluminados com um abajur de luz ultravioleta, revelam letras que formam uma frase que resume um dos pensamentos de Manguel: "Bibliotecas feitas com ordem, espaço e ausência". Também na sala educativa é exibido o vídeo “Eu leio, eu imagino, eu crio”, em que bibliotecários e usuários contam histórias cotidianas das bibliotecas do Sesc e Comunitárias a partir de experiências próprias. Já no quarto andar do Sesc Copacabana acontecem atividades paralelas, como as oficinas de marcadores de livros com materiais recicláveis (terças, das 10h às 13h), de livros artísticos (terças, das 14h às 18h), de livro de pano (quartas, das 10h às 13h e das 14h às 18h), de capa de lembretes e anotações (quintas, das 10h às 13h), oficinas de memórias e biografias (quintas, das 14h às 17h) e de construção de óculos de realidade virtual (sextas, das 10h às 13h e das 14h às 18h). Aos sábados tem contação de histórias com a Trupe Arte Andarilha (dia 7/12, 10h) e com a Ciatrilhos (4/1 e 18/1, 10h).



Quando: até 26/01/2020



Horário: a conferir



Onde: Sesc Copacabana