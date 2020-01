Maior convenção de tatuagem do mundo agita o Rio

O Rio de Janeiro recebe semana que vem a maior convenção de tatuagem do mundo, a Tattoo Week Rio 2020, no Centro de Convenções Sul América. Trata-se de uma convenção de tatuagem, que objetiva trazer entretenimento ao público, promover o intercâmbio cultural entre artistas do mundo todo e promover negócios.



O público vai conhecer na Tattoo Week o melhor da tatuagem e do piercing em termos de tendência, técnica e informações em saúde. Comparecerão mais de mil tatuadores do Brasil e de várias partes do mundo.E os amantes da arte na pele terão a oportunidade única de fazer a tattoo de seus sonhos com os mais conceituados artistas, reunidos em um só lugar.

O evento promove ainda campeonatos de grafite e do melhor curta de videomakers amadores, traz workshops para tatuadores e piercers e abre rodas de conversas com o público. Também doa tatuagens de segurança para pessoas com doenças crônicas. No domingo, encerra em alto astral com show do Mato Seco.



De olho na saúde



Focada na segurança da tatuagem, a Tattoo Week Rio traz workshop gratuitos promovidos pela Subsecretaria de Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio, dirigido para tatuadores e piercers, dia 10, das 9h00 às 11h00, e abre todos os dias, às 15h00, rodas de conversa com o público, com a participação de técnicos da saúde e tatuadores. A ideia é disseminar informações sobre segurança na saúde nos procedimentos de tatuagem e piercing.



Promove também doação de tatuagens de segurança para pessoas com doenças crônicas no estande da KlanTattoo, com a participação do tatuador Paulo Fera. Pessoas com diabetes, hipertensão ou alergias poderão receber as tattoos. Inscrições devem ser agendadas pelo site da Tattoo Week.



No domingo, o evento encerra em alto astral com show do Mato Seco.



Para Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, o Rio é o cenário ideal para a arte da tatuagem e o evento reunirá artistas e público em uma grande confraternização em homenagem à arte e à saúde.



Os números da 8 ª Tattoo Week Rio



Com público esperado de 25 mil pessoas, a Tattoo Week Rio terá 220 estandes e 1.100 artistas. Organiza o tradicional concurso de Miss Tattoo Week Rio 2020, sendo lançado nesta edição, pela primeira vez no Rio, o concurso do Mister Tattoo, que escolhe o homem tatuado mais bonito e com tatuagens de maior expressão. Serão eleitos a Miss e o Mister, com 1º, 2º e 3º lugares, mais a premiação para Miss Simpatia. São 20 finalistas ao concurso de Miss e 10 ao concurso de Mister Tattoo Week. Os vencedores - 1º lugar da Miss e do Mister - ganham o direito de participar da Convenção de Tatuagem, em Buenos Aires, Argentina.





Fonte: Divulgação Tattoo Week





Fonte: Divulgação Tattoo Week



O evento traz o renomado concurso de tatuagem, em 27 estilos, que escolhe o melhor trabalho entre as modalidades Realismo, Lettering, Pontilhismo, Colorido, Aquarela, entre outros. Serão três jurados fixos e um específico para cada categoria.





Fonte Divulgação:Rapha Lopes - Vencedor da Tattoo Week Rio 2017 Categoria Pontilismo / Tatuador Gustavo Silvano - Vencedor da Tattoo Week Rio 2017 categoria OLD SCHOOL



Amor pelo Flamengo



Objetivo do concurso “Declare seu amor pelo Flamengo” é homenagear o time campeão brasileiro e da Libertadores, presenteando torcedores com a logomarca CRF do clube, que será tatuada pelo conceituado tatuador carioca Gustavo Gomes, que já tatuou vários jogadores do time e muitas celebridades.









Fonte: Divulgaçao



A frase declarando o amor pelo Flamengo, de no máximo 3 linhas, deve ser escrita no post do instagram da Tattoo Week, no perfil @tattooweek. As frases mais curtidas ganharão uma tattoo do Flamengo (CRF).



Crescimento do mercado da tatuagem



O Brasil cresce a passos largos no mercado da tatuagem. Segundo o Sebrae, o crescimento anual é de 25%, com cerca de 200 mil estúdios de tatuagem no país e 269 convenções de tatuagens realizadas em várias cidades brasileiras.



O mercado movimenta uma grande cadeia de produção, que envolve o segmento de máquinas, tintas e agulhas, cosméticos e a moda tattoo, já que a tatuagem reflete um estilo de vida. Empresas brasileiras de tintas e máquinas, que nasceram em fundo de quintal, hoje exportam para mais de 40 países na Europa e EUA.







Serviço



Dias 10, 11 e 12 de janeiro 2020 (sexta, sábado, domingo)- das 12h00 às 22h00



Centro de Convenções Sulamérica (Av. Paulo de Frontin Nº 1 – Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ)



Link para ingressos: Clique aqui



O ingresso custa R$ 60,00 e a meia ou entrada social R$ 30,00 com a doação de 1 kg de alimento não perecível



Na sexta-feira, dia 10, ENTRADA GRATUITA com a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será doado para uma obra social no Rio



