Pedro Bial passeia com a filha em Ipanema

Rio - Pedro Bial protagonizou momentos de fofura ao lado da filha Laura, de 2 anos, nesta segunda-feira. O apresentador foi flagrado passeando com a menina pelas ruas de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Laura é fruto do casamento de Bial com Maria Prata. O jornalista de 61 anos tem cinco filhos: Ana, de 32 anos, Theo, de 21, José, de 16, Laura, de 2, e Dora, sua caçula, que nasceu no final de 2019.

Galeria de Fotos Pedro Bial passeia com Laura Ag. News Pedro Bial passeia com Laura Ag. News Pedro Bial passeia com Laura Ag. News Pedro Bial passeia com Laura Ag. News