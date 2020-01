Faustão: "Não faço política porque não é a minha praia"

Rio - Fausto Silva comemora 55 anos de carreira em 2020 - e faz 70 de idade em maio. Mas o chefe do 'Domingão' da Globo não se anima com a ideia de comemorar nada. Assim como também rejeita abandonar a televisão para se candidatar a um cargo público - como afirmou em entrevista ao site 'Notícias da TV'.

"Jamais, até porque para fazer um discurso, com esse meu tamanho, ia cair o palanque", brincou o apresentador. "Eu acho o seguinte, todo mundo com vontade, habilidade e boas intenções tem que fazer mesmo. Eu não faço porque não é a minha praia".

Faustão afirma que contribui mais para o país ao apresentar o 'Domingão' do que poderia fazer em algum cargo público. "Eu tenho que fazer aquilo que sei fazer: apresentar o programa e abrir espaço para as pessoas falarem da vida de cada um, mas também de política, de economia", propõe o pai de Lara, João Guilherme e Rodrigo, de 21, 14 e 9 anos.

Mais velho

Sobre os 70 anos, nada de festa mesmo. "Tenho que esquecer que estou com isso tudo e achar que tenho menos", brincou Faustão durante o papo. O apresentador já se sente tranquilo em relação à existências das redes sociais e às críticas que recebe por intermédio delas, embora reconheça que ficou mais complicado comandar um programa por causa disso.

"No meu caso, que já estou velho e quase parando, o que tenho que fazer? Não dar bola para isso. Você não pode se empolgar porque alguém te deu um dez, nem dar um tiro na cabeça porque levou um zero. Divide tudo por dois, fica com cinco e tá bom demais", minimiza. "Se não tivesse um pouquinho de juízo, iam mandar internar esse doido. A vaidade é a única coisa que destrói a inteligência. Quando você se acha mais do que os outros, aí sim é o fim", conta.