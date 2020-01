Horóscopo do dia: previsões para 07 de janeiro de 2020

ÁRIES

Vai querer mostrar todo o potencial no trabalho. Terá facilidade para fazer ótimos acordos. Sucesso também

nos estudos. Se romance é com um colega, melhor manter tudo ainda em segredo.

TOURO

Invista em cursos para se aperfeiçoar. Calcule os gastos para não se endividar. Alegria com amigos de outra cidade. No romance, paixão e sedução. Mostre do que gosta, sem medo de ousar.

GÊMEOS

Hoje será muito mais fácil se adaptar às novidades e encarar os desafios como oportunidades de sucesso.

Na conquista, beleza e química contarão pontos a mais para você. Se renda à paixão.

CÂNCER

Somar forças com outras pessoas para conquistar objetivos será a melhor forma de atingir o sucesso. Trabalhe com quem pensa como você. Na união, quanto mais companheirismo, melhor.

LEÃO

Você vai mostrar disposição e disciplina invejáveis no trabalho. Quem sonha em mudar de emprego deve

buscar novas oportunidades. Atração por colega ou amigo vai balançar seu coração.

VIRGEM

Você atravessa uma fase de muita sorte e criatividade. Conte com os colegas, mas não se engane com gente de má-fé. O amor atravessa uma ótima fase. A paixão vai estar a mil entre quatro paredes.

LIBRA

Bom momento para tirar um antigo projeto da gaveta ou retomar um antigo serviço. Invista nos estudos. Conte com a família para o que precisar. No romance, diga o que sente, mas sem brigar.

ESCORPIÃO

Se depender de criatividade e boa lábia, você vai conseguir tudo que quiser hoje. Explore este dom, inclusive para descobrir novas formas de ganhar dinheiro e mudar de vida. Estimule o diálogo.

SAGITÁRIO

Esta é uma boa fase para suas finanças e, se sobrar uma graninha, investir em casa ou presentear os parentes pode ser muito prazeroso. Seu coração só vai se abrir para um namoro mais sério.

CAPRICÓRNIO

Os astros só recomendam cuidado para não comentar assuntos sigilosos ou contar um bom projeto a quem

pode puxar seu tapete: seja cautelosa. Paixão secreta por colega pode ficar mais forte.

AQUÁRIO

Que tal refletir sobre o que pode cortar para liquidar as dívidas de vez? A sorte e os amigos podem dar uma força. Se você já tem alguém, cubra o seu amor de carinho e inove na sua intimidade.

PEIXES

Família e trabalho vão disputar a sua atenção ao longo do dia e não vai ser fácil conciliar. Se você está livre,

aceite os convites da sua turma, conheça novas pessoas e mostre que está poderosa!