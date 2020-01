Anitta anuncia pausa após show no Coachella: 'Estou cansada'

Rio - Anitta, de 26 anos, pretende fazer uma pausa para descansar após o show no festival Coachella. A cantora contou que após a apresentação no festival, não tem mais nenhum show marcado em sua agenda. "Vou fazer dez anos de carreira, estou cansada. Quero coisas diferentes agora. Depois do Coachella, não tem mais nada de show na minha agenda", disse em entrevista ao "GShow". No entanto, Anitta garantiu que isso não é uma aposentadoria.

Em breve, Anitta poderá ser vista como atriz na novela "Amor de Mãe", da Globo. "Estou mais nervosa com a novela, porque no Coachella é cantar e dançar, coisas que já faço. Novela eu nunca fiz. Neste momento, estou mais tensa com isso (risos)", afirmou.

O show no Coachella é uma das maiores realizações da carreira de Anitta. "Depois disso, não imagino nada maior que eu possa fazer como cantora", disse. As apresentações serão nos dias 11 e 18 de abril. O balé da cantora será o mesmo, mas a produção, criação de cenários e luz será estrangeira. "Ainda estamos nos primeiros passos. Já passei a ideia para os criadores e eles vão me passar outras para eu aprovar. Daí, eu aprovando, vou ter o mês de março todo para ensaiar e viver para isso."