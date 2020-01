Namorada de Cauã Reymond leva 'bronca' da filha do ator por estar no celular

Rio - Cauã Reymond está curtindo férias no Havaí com a namorada, Mariana Goldfarb, e a filha, Sofia, fruto do casamento com Grazi Massafera. A menina de 7 anos deu uma "bronca" na madrasta ao perceber que ela ia fazer um Stories.

"Agora eu vou mostrar pra vocês...", começou a dizer Mariana Goldfarb, que foi interrompida por Sofia. "Ah não, Mariana! Nãoooo", gritou a menina, pedindo para Mariana sair do celular. "Não querem que fique no celular", escreveu Mariana ao postar o vídeo.

"Muito rápido, só pras pessoas verem como a natureza é perfeita", continuou a namorada de Cauã Reymond.