Maurício Meirelles vive o tiozão da galera em 'O Melhor Verão das Nossas Vidas'

Rio - No filme “O Melhor Verão das Nossas Vidas” – estrelado por Giulia Nassa, Laura Castro e Bia Torres, da banda BFF Girls –, o humorista Maurício Meirelles faz o papel do famoso “tio do pavê”. Desleixado e sossegadão, ele aceita acolher as três colegas de escola do sobrinho, Júlio (Enrico Lima), em sua decadente pousada no Guarujá. Lá, sem que seus pais saibam, as meninas querem participar do Festival do Sol. Em cena inédita, Denis é surpreendido pelo irmão e pela cunhada, que chegam furiosos atrás da turma.

Com estreia marcada para 23 de janeiro, o longa acompanha Giulia, Bia e Laura, três amigas que são selecionadas para concorrer no sonhado festival de verão do litoral paulista. O problema é que as três ficaram de recuperação. No elenco também estão as estrelas Giovanna Chaves e Bela Fernandes, além de Márvio Lucio, o Carioca, e Rafael Zulu.



Dirigido por Adolpho Knauth, "O Melhor Verão das Nossas Vidas" é uma produção pela Moove House, que conta com a parceria da Sony Music. A distribuição é da Galeria Distribuidora, que também é coprodutora do filme.

Confira os vídeos: