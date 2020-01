O retorno de Angélica será em maio

Depois de dois anos afastada da TV, Angélica, de 46 anos, já tem data para voltar ao ar na Globo. A apresentadora comandará uma nova atração no canal a partir de maio deste ano. Segundo ela, a atração "terá reflexões da vida". "Profissionalmente, em 2020, a gente vai estrear um programa na TV Globo, em maio, mais ou menos. É um programa bem bacana que eu não dar detalhes ainda, mas que vai ser bacana, gostoso, dividir umas experiencias legais com vocês", disse a apresentadora em um vídeo exibido no 'Se Joga', ontem, na Globo.

Na entrevista, Angélica contou que começou a trabalhar aos quatro anos de idade e que não parou até os 44 anos. "São 40 anos trabalhando sem pausa. Essa pequena pausa de dois anos, (foi) necessária nesse sentido de autoconhecimento. Claro que meditação entra nisso, estar mais com a minha família, viver coisas que nunca tinha vivido, ter mais tempo para organizar a minha cabeça a minha vida, coisa que nunca fiz", detalha ela. "Essas ferramentas todas: a meditação, até mesmo uma terapia ou yoga, ou simplesmente acordar e ler um livro, isso tudo também fez parte dos dois anos e eu espero que continue fazendo agora porque que aprendi o caminho não vou parar", promete.

O bate-papo foi gravado nos bastidores do 'Altas Horas' do último sábado. Nele, a loura deu outros detalhes. "O programa vai ter essa minha fase atual bem escancarada, de reflexões de vida. Até criar o programa, algo que eu nunca tive tempo de parar e fazer, está sendo bem legal e muito rico", afirmou. Angélica ainda aproveitou para fazer um balanço de 2019. "Gostei muito de 2019 pessoalmente, mas realmente tivemos a nossa situação geral, a situação do nosso país não foi tão boa assim. Mas espero que 2020 seja bom para todo mundo", frisa.