Iza exibe corpaço de biquíni no Ceará

Rio - Iza mostrou toda sua exuberância de biquíni no Stories, do Instagram, nesta quinta-feira. A cantora está curtindo alguns dias de descanso com o marido, Sérgio Santos, no Ceará. "Toda natural, bonita pra caramba", brincou a cantora, fazendo referência a um meme, na legenda de uma das fotos. Iza iniciou o ano de 2020 se apresentando em Jericoacoara, no Ceará. A cantora também participou do Festival de Verão de Salvador, na Bahia.

Iza exibe corpão nas redes sociais - Reprodução Internet