DiCaprio interrompe passeio para salvar homem à deriva no mar do Caribe

A embarcação de luxo de Leonardo DiCaprio fez um desvio de rota no mar agitado para ajudar a procurar um homem que caiu de um navio e passou 11 horas na água. O ator estava com a namorada em St Martin, no Caribe, quando ouviu um pedido de ajuda pelo rádio e conseguiu salvar o tripulante.“Leonardo desempenhou um papel ofuscante em seu próprio filme (Titanic) da vida real em Hollywood. Ele salvou a vida de um homem ao mar, que incrivelmente sobreviveu na água por 11 horas. O barco de Leonardo era o único navio que o procurava", disse uma fonte ao jornal inglês "The Sun". "O capitão colocou as chances de sobrevivência do homem em uma em um bilhão, como ganhar na loteria duas vezes", completou.DiCaprio estava com a namorada Camila Morrone e amigos quando ouviu uma ligação do Mayday em 30 de dezembro. Um tripulante bêbado, de 24 anos, havia caído de um iate perto de St Martin. Foi então que o ator decidiu abandonar o passeio privado para iniciar uma caçada na ilha de St Barts.O homem, conhecido apenas como Victor, foi encontrado desidratado pela equipe do ator perto da ilha de Saba. "Eu deveria ter morrido", disse Victor antes de ser entregue à guarda costeira."O funcionário do cruzeiro do Club Med caiu no mar depois de muito álcool e uma longa noite. O capitão de seu navio enviou uma mensagem de emergência em pânico e Leonardo e sua equipe concordaram em procurar o pobre rapaz", acrescentou a fonte. "Eles foram os únicos que responderam, e sua única chance de sobrevivência, apesar de estar a horas de distância. O 'homem ao mar' estava a minutos de se afogar quando foi encontrado", completou.