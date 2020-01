Gia esbanja sensualidade na gravação do clipe de 'Se Segura Boy'

A cantora gaúcha Gia, nome artístico de Gabbi Chultz, divulgou na tarde desta quinta-feira os bastidores da gravação de seu novo clipe “Se Segura Boy” e anunciou que o mesmo será lançado no próximo dia 16 de janeiro.



Depois do lançamento de “O Que Cê Quer de Mim” em novembro, que agitou a internet pela ousadia e o estilo dançante, a própria Gia assumiu a direção do novo clipe com a assistência de Bruna Saudades e produção de Marco Produção.



Confira imagens dos bastidores do clipe e o vídeo de divulgação do lançamento:

