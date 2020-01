Sindicato e funcionários organizam protesto na Globo

São Paulo - O dia pode ser de grande tensão na sede da Globo, em São Paulo, nesta sexta-feira. Tudo indica que sindicalistas e funcionários se organizaram para protestar nas duas entradas da emissora. As informações são de Ricardo Feltrin.

As demissões em massa na Globo têm representação nas queixas, mas principal reclamação é sobre a mudança no plano de saúde, que supostamente teria recebido um "downgrade". Para garantir volume no ato, familiares dos funcionários também estão sendo convocados a protestar.

"A [emissora] está discriminando seus trabalhadores, mostrando a face mais cruel do sistema capitalista, no qual só alguns conquistam privilégios", diz uma nota disparada nas redes pelo boletim sindical "Antena Ligada". Em nota ao colunista citado, a Globo garantiu que nenhuma mudança recente irá prejudicar os funcionários.

Os contratempos internos da Globo começaram no segundo semestre do ano passado, quando a mesma começou um projeto de reestruturação. A intenção é enxugar gastos, readequar salários e transformar empresas do grupo em uma única entidade.