Rio - Isis Valverde está curtindo muito o verão carioca. A atriz é vista frequentemente na praia e nesta quinta-feira não foi diferente. Isis esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, acompanhada pelo marido, André Rezende, com quem trocou muitos beijos e carinhos. De biquíni, a atriz mostrou sua boa forma no local e também jogou altinha. Atualmente, Isis Valverde está no ar na novela "Amor de Mãe".