Carlinhos Maia ostenta carrão, mas dirige sem ter CNH

São Paulo - Carlinhos Maia deixou muita gente de boca aberta ao divulgar esta semana uma BMW i8 Roadster, um carro de luxo avaliado em cerca de R$ 700 mil, que deu para o marido Lucas Guimarães. Nas redes sociais, o casal vira e mexe aparece dirigindo automóveis e motocicletas o problema é que, segundo o UOL, nenhum dos dois possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

No ano passado, Carlinhos Maia deu uma entrevista para Eliana e na reportagem ele levou a apresentadora de carro para dar uma volta pela vila onde mora, na periferia de Penedo. Já marido do influenciador possui, inclusive, um quadro no Instagram em que entrevista uma celebridade enquanto dirige.

A assessoria de imprensa de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães disse ao UOL que “já foi dada entrada para eles tirarem a habilitação”, entretanto não ficou claro se o casal já começou a frequentar a autoescola. Vale ressaltar que dirigir sem CHN é considerada uma infração gravíssima pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro).