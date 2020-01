'Wine Truck' é a novidade do verão carioca

Rio - O consumo de vinhos brancos e espumantes - inclusive na praia - é a nova moda do verão carioca. Apostando nessa tendência, o Prezunic inovou em 2020, com a criação do Wine Truck, caminhão similar a um food truck, que circula pela cidade oferecendo degustações gratuitas a quem quiser experimentar a sensação de se refrescar com as bebidas de alto sabor e qualidade.



Desde o início de 2020, o Wine Truck já percorreu diversas lojas da rede de supermercados carioca. A ação acontece na entrada das unidades e vai até o dia 15 de janeiro, quando os clientes da Freguesia, na Zona Oeste do Rio, poderão conhecer a novidade.



"O Wine Truck tem sido uma experiência muito interessante, na qual nossos clientes podem experimentar diversos rótulos de vinhos brancos e espumantes, bastante refrescantes e que dão um sabor especial ao verão", afirma Lorena Santos, gerente de marketing do Prezunic.



Além de degustar as bebidas, durante a ação os clientes podem aproveitar para adquirir o produto, com opção de taça ou garrafa geladinha do vinho de sua preferência.



"Estamos sempre antenados com as novas tendências cariocas e verificamos, desde o ano passado, quando instalamos um Quiosque na Praia da Barra, a tendência de se apreciar vinhos brancos e espumantes durante o calor do verão", afirma Lorena.



Segundo a gestora da categoria Elidiane Rodrigues, com os dias de ação, comparado à janeiro do ano passado, a rede cresceu 22,7% na seção de bebidas e 55% no grupo de espumantes.



O Wine Truck foi decorado especialmente para a ação e é equipado com adega climatizada e lounge para degustação, além de contar com dois promotores e um sommelier para indicar qual a melhor bebida para o gosto de cada cliente.



Para quem deseja conhecer o Wine Truck, a ação ainda acontece nesse sábado (11/01) na loja da Barra (Avenida das Américas, 13.850), das 11h às 17h; e na quarta-feira (15/01), no Prezunic Freguesia (Estrada de Jacarepaguá, 7153), das 14h às 20h. A degustação é gratuita.