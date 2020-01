Aventuras Maternas: roteiro de atrações no Rio e em Niterói

Prontos para o que Rio e Niterói têm a oferecer? Então, vamos lá!







Para curtir no shopping:







Aventura Pirata





O Plaza Shopping Niterói traz o evento Aventura Pirata a partir do dia 09/01, na Praça de Eventos, localizada no L1. A atração promete encantar e divertir crianças e adultos em uma piscina de bolinhas gigante, que possui labirinto e escorregadores, destinado a crianças e adultos. Para completar a experiência, o Shopping vai promover shows interativos com piratas e marujos nos finais de semana de janeiro, das 16h às 18h. Os encontros serão gratuitos e acontecerão no local do evento. Os personagens ficarão disponíveis para interagir e tirar fotos com a criançada. O horário de funcionamento do espaço é de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h. O valor do evento é de R$30,00 por 30 minutos. A classificação livre. Menores de 04 anos devem ser acompanhados por um adulto.







Quando: 09/01 até 20/02/2020



Horário: segunda à sábado das 10h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 21h



Onde: Plaza Niterói - Rua XV de Novembro, 8 - Centro – Niterói



Valor: R$30 por 30 minutos







West Kids





Em janeiro, a criançada (de 3 a 12 anos) terá a oportunidade de apreender uma série de ofícios durante o West Kids, evento infantil do West Shopping para as férias. A cada sábado e domingo, uma atividade diferente, até 26/1. E o que é melhor: de graça, sempre às 16h, no 2º piso. As inscrições devem ser feitas no local, meia hora antes do início da primeira turma.







Quando: até 26/01/2020



Horário: 16h



Onde: West Shopping - Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande



Ingresso: gratuito



* As inscrições devem ser feitas no local, meia hora antes.







Casa LEGO





Para embarcar nessa brincadeira, são preciso duas coisas: imaginação e blocos de LEGO. Com mais de 80 anos de sucesso, LEGO® atrai crianças e adultos de todo o mundo. Sinônimo de versatilidade, brincar com LEGO® é ter a liberdade de construir tudo que sua imaginação permitir, como prédios, animais, princesas, castelos, super heróis e muito mais. Como adoramos uma nova brincadeira, para aguçar a criatividade dos pequenos, apresentamos o evento CASA LEGO®, um espaço feito especialmente para crianças de 18 meses a 12 anos. Para os pequenos de até três anos, o roteiro de diversão tem início no Espaço Kids. Já imaginou uma piscina de peças de LEGO® DUPLO de diversas cores? Seguindo o conceito de uma piscina de bolinhas, além de aprender novas cores, as crianças poderão fazer suas construções de LEGO® ali mesmo, pois encontrarão nas laterais da piscina bases para a montagem das peças. Com capacidade para quatro participantes simultaneamente, a brincadeira terá duração de até 25 minutos e deverá ser acompanhada por um responsável. Já as crianças a partir de quatro anos poderão optar entre duas diferentes brincadeiras. No Espaço Central Park elas serão acomodadas em mesas de piquenique e incentivadas a construir peças para o jardim ou para o Mini Zoo, dando vida aos animais mais admirados do zoológico como girafas, macacos, pássaros ou zebras. Valorizando a criatividade, após a construção as peças ficarão expostas dentro do Espaço. Àqueles que adoram superar seus limites, o Espaço Desafios oferece monitores para orientar as crianças a trabalharem em equipe na construção de pontes e torres. Vence o grupo que construir a ponte mais resistente ou a torre mais alta. E pensa que acabou? Para inspirar os clientes, eles encontrarão próximo ao evento três incríveis esculturas numa representação à versatilidade de LEGO® e a liberdade de construir tudo que a imaginação permitir. E para divertir todos que passarem pelo Shopping, as pessoas encontrarão três modelos das incríveis esculturas feitas com peças LEGO®: Jetro, Guarda-Alto e Leão, para poderem fotografar e compartilhar nas redes sociais.







Quando: 10/01 até 02/02/2020



Horário: 14h às 20h (início da última turma às 19h30)



Onde: Via Parque Shopping - Avenida Ayrton Senna, 3.000 – Barra da Tijuca



Ingresso: gratuito







Mágico Drakyni





O Recreio Shopping vai realizar uma tarde de “Magia Divertida” no Clubinho do dia 12, com a apresentação do mágico Drakyni. O evento terá uma mistura de números clássicos e contemporâneos, cheios de comicidade, música e malabarismo. O show terá participação de Flokinho, um coelho falante que promete conquistar a todos desde o primeiro momento. O espetáculo “Magia Divertida” promete agradar a crianças de todas as idades com um universo cheio de mistério, encanto e ilusão.







Quando: 12/01/2020



Horário: 16h



Onde: Recreio Shopping - Avenida das Américas, 19.019 – Recreio dos Bandeirantes



Ingresso: gratuito







Fábrica de Ideias





Sempre pensando em promover espaços de interação e de desenvolvimento social para seus clientes, o Bangu Shopping vai inaugurar a primeira Fábrica de Ideias Kids localizado dentro de um shopping center. No próximo dia 10 de janeiro, o laboratório de fabricação - ou fabrication laboratory em inglês - estará totalmente equipado para receber crianças de 3 a 14 anos, diariamente, das 14h30 às 20h30. Com objetivo de contribuir para a criatividade e desenvolvimento, o espaço permite que cada participante viva uma experiência única, além de construir algum objeto e protótipo ou simplesmente se divertir com as atrações que o espaço oferece. A atividade gratuita promove a democratização e concede pleno acesso às tecnologias inovadoras, experimentos e compartilhamento de conhecimento. O lugar para fabricação digital no Bangu Shopping estará estruturado com equipamentos - como impressoras 3D, cortadores e outras ferramentas - para que as crianças transformem ideias em realidade. Uma das atrações é o espaço maker, onde os pequenos vão criar e desenvolver projetos e peças com as próprias mãos, contando com o auxílio desses instrumentos. Diversas brincadeiras serão disponibilizadas na Fábrica de Ideias, como a big mesa de Lego, que permite que as crianças trabalhem juntas montando todos os tipos de objetos. Painéis interativos educativos, fliperama e ainda uma mesa digital são outros jogos que empregam a tecnologia que os visitantes poderão desfrutar.







Quando: indeterminado



Horário: 14h30 às 20h30



Onde: Bangu Shopping







Programação especial em São Gonçalo





Entre os dias 13 e 19 de janeiro, o São Gonçalo Shopping vai realizar diversas ações voltadas para a criançada aproveitar as férias escolares. Ao longo da semana, os pequenos vão aprender bastante com as mais variadas oficinas de pintura facial, fantoche, além de ouvir muitas histórias, assistir as apresentações de teatro infantil e interagir com os personagens mais queridos pelas crianças, como o LoL, Bita, Patrulha Canina Magali, Mônica e muito mais. Serão duas turmas de 20 crianças por dia. A primeira será das 15h10 às 15h50, a segunda das 16h às 16h40, e todas as atividades são gratuitas. As inscrições devem ser feitas no próprio local e com 30 minutos de antecedência pois as vagas são limitadas. A Semana Kids acontece no Clubinho da Alegria, em frente à loja Ri Happy. As oficinas serão ministradas por profissionais capacitados e crianças entre 3 e 12 anos podem participar. Monitores especializados também estarão no local para atender às necessidades dos pequenos. Para tirar fotos com os personagens vivos não tem limite de idade. É só se divertir.







Quando: 13 até 19/01/2020



Horário: acima



Onde: São Gonçalo Shopping



Regulamento: www.saogoncaloshopping.com.br







Pac-Man Experience





As férias de 2020 terão um gostinho de nostalgia. É que o Shopping Nova Iguaçu investiu pesado e, pela primeira vez gratuitamente no Rio de Janeiro, o público vai se divertir com o clássico que marcou a geração dos anos 1980. Isso mesmo, o Pac-Mac comemora 40 anos e a festa será em forma de labirinto gigante. É a Pac-Man Experience, uma brincadeira divertida, que transporta os personagens para a vida real e coloca os fãs dentro do jogo possibilitando uma experiência única e divertida. Além disso, também estarão disponíveis consoles Atari com o jogo para todas as idades, espaço para colorir e um Pac-Man de quase dois metros para tirar fotos. A atração segue até o dia 26 de janeiro. A Pac-Man Expeience é a primeira atração itinerante do jogo e esteve nas edições da Game XP (2018 e 2019), o maior Game Park do mundo, e no Rock in Rio de 2019, o maior evento de música e entretenimento do mundo. O objetivo é colocar os visitantes dentro do jogo para disputar uma partida de Pac-Man. Na brincadeira, Pac-Man luta contra quatro fantasminhas - Inky, Blinky, Pinky e Clyde. O público do Shopping Nova Iguaçu pode se preparar para incorporar um dos personagens e traçar fugas ou perseguições frenéticas.







Quando: até 26/01/2020



Horário: domingo a quinta, das 13h às 21h; e sexta e sábado, das 11h às 21h



Onde: Shopping Nova Iguaçu - Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu



Ingresso: gratuito - para participar, basta apresentar o cupom da atração no aplicativo do shopping







"Nossa História É Um Musical"





O Passeio Shopping apresenta sábado, dia 11 de janeiro, a peça infantil “Nossa Escola é Um Musical”. A peça conta a história dos alunos de um colégio onde acontecerá um festival de música. Um aluno da equipe de basquete e uma aluna nova no colégio são os destaques do festival, mas, outros alunos tentam estragar os planos do casal. Será que a dupla vai conseguir se apresentar? Isso o público só vai descobrir no final do espetáculo. A garotada vai cantar e dançar com os personagens. O espetáculo é gratuito e começa às 14h.







Quando: 11/01/2020



Horário: 14h



Onde: Passeio Shopping - Rua Viúva Dantas, 100. Campo Grande







Para se divertir por aí:







Pequenos pizzaiolos





O Abbraccio, rede de restaurantes inspirada no lifestyle italiano, vai proporcionar muita diversão para as crianças no mês das férias. Isso porque a marca promove o Piccolino Pizzaiolo, uma experiência lúdica, na qual a garotada de até 12 anos coloca a mão na massa e brinca de chef. Na programação, que segue até o dia 31 de janeiro, os pequenos podem montar sua própria pizza de mozzarela e ainda confeitar a sobremesa Bambini Sundae. O combo da brincadeira custa R$ 24,90 e ainda dá direito a uma bebida (refrigerante ou chá com refil) e um avental de cozinheiro que pode ser levado para casa. Para participar da ação é muito simples: basta fazer o pedido do combo no restaurante e os minichefs receberão todos os ingredientes na mesa: molho de tomate, massa e queijo para preparem o prato da forma que quiserem, deixando a imaginação rolar solta. Após essa etapa, a pizza vai ao forno e, logo em seguida, volta à mesa para ser servida. Para encerrar a experiência com chave de ouro, como cortesia, as crianças ainda podem decorar a famosa sobremesa Bambini Sundae com calda e raspas de chocolate e morango. A ação, que acontece com a supervisão de um adulto responsável, está disponível nos restaurantes do Abbraccio do Rio de Janeiro e Niterói. O combo é oferecido nas unidades de segunda a sexta-feira a partir das 17h30, e aos sábados, domingos e feriados durante o horário de funcionamento ou enquanto durarem os estoques.







Quando: até 31/01/2020



Horário: a conferir



Onde: Abbraccio Rio e Niterói







Day Use Hebraica





O calor chegou e todo mundo quer se divertir na estação mais animada do ano. Por isso, a Hebraica Rio, em Laranjeiras, lançou um passaporte para não sócios curtirem a piscina e o parquinho do clube nos finais de semana. O Day Use Hebraica sai por R$25,00 por pessoa e funciona aos sábados e domingos, das 9h às 18h. Para usar a piscina, é preciso levar um atestado médico atualizado, informando que a pessoa (criança ou adulto) está apta para tal. O clube oferece, ainda, um buffet aos sábados, ao valor de R$22,00 por pessoa. Além disso, a cantina da Hebraica, que tem desde cafés até refeições, fica aberta durante o mesmo período.







Quando: indeterminado



Horário: sábados e domingos, das 9h às 18h



Onde: Hebraica Rio - Rua das Laranjeiras, 346 – Laranjeiras



Ingresso: R$25,00/pessoa - *necessário atestado médico







Para assistir no teatro:







“Bombeiro Rafa”





Rafa Luz, além de ser o Bombeiro Rafa, personagem super querido das crianças brasileiras, é bombeiro militar de verdade fora das telas. Lotado no 17º Grupamento de Bombeiros Militar em Copacabana, Rafa já desenvolve há três anos um trabalho de educação de crianças para situações de emergência. Antes de trabalhar em Copacabana, Rafa foi bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde teve a ideia e iniciou o projeto do Pelotão do Bombeiro Rafa após uma ocorrência que marcou a sua vida. Especialista em Incêndio Urbano e em Emergências pré-hospitalares, Rafa Luz já foi condecorado duas vezes por atos de bravura. Sua vida profissional foi quase toda dedicada à salvar os pequenos, e agora, com a realização desse projeto, o trabalho continua para que todas as crianças do Brasil aprendam com o Bombeiro Rafa e seu fiel amigo, o Torrada. Do Youtube para o palco, o bombeiro Rafa vai divertir e ensinar as crianças com histórias incríveis, falando sobre a missão de salvar vidas de crianças através da prevenção, sempre com muita alegria e diversão. Nessa aventura, o bombeiro Rafa e o Dr. Hidro estão trabalhando em uma nova invenção, o canhão de bolas de sabão. Todo cuidado é pouco, pois seu arqui-inimigo Fumaça e seu ajudante Bisonho estão tentando impedi-los. Mas com a ajuda do seu fiel escudeiro, o cachorro Torrada, a mangueira Vel e o extintor de incêndio Estenio, o bombeiro Rafa vai ensinar as crianças, de forma lúdica e divertida, sobre cuidados e prevenções de acidentes. Faça parte desse pelotão.







Quando: 11 até 26/01/2020.



Horário: sábados e domingos, às 17h10



Onde: Teatro Vannucci - Shopping da Gávea



Ingresso: de R$60,00 por R$29,90, somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/bombeiro-rafa-1194







“Raulzito Beleza - Raul Seixas para Crianças”





No próximo dia 11, estreia, no Teatro Clara Nunes, “Raulzito Beleza - Raul Seixas para Crianças”. O espetáculo faz parte do premiado projeto ‘Grandes Músicos para Pequenos’ e se inspira na infância e em grandes sucessos da carreira de Raul Seixas. A falta de foco e o excesso de energia de Raulzito traz à cena questionamentos sobre a rotina e o tratamento de crianças que apresentam traços de hiperatividade e déficit de atenção (TDAH). Preocupados e sem entender a genialidade do filho, os pais de Raul tentam de tudo para que o menino se adeque aos moldes padrões da sociedade. E para desespero deles, Mêlo, amigo imaginário de Raul, se materializa para guiá-lo em uma viagem de descobertas e auto aceitação. Juntos, eles percebem que Raulzito não tem que ser igual aos outros, e que cada pessoa é diferente e especial do jeito que ela é. Um espetáculo que certamente vai emocionar e divertir adultos e crianças, já que a mente extremamente criativa e o espírito livre de Raul Seixas fizeram com que ele se tornasse o gênio da música que nós conhecemos. Com direção geral de Diego Morais e direção musical de Cláudia Elizeu, “Raulzito Beleza – Raul Seixas para Crianças” apresenta grandes sucessos do artista como “Maluco Beleza”, “Gita”, “Mosca na Sopa”, “Como Vovó Já Dizia (Óculos Escuros)” e “O Carimbador Maluco (Plunct Plact Zuuum)”, mostrando a importância do músico para as novas gerações. A trama também mostra o valor da família e das relações humanas, estimula o debate sobre as diferenças e individualidades, celebra a importância do respeito às diferentes formas de aprendizagem do ser humano e valoriza os diferentes tipos de inteligência.







Quando: 11, 12, 18, 19, 25 e 26/01 e 01, 02, 08, 09, 15 e 16/02/2020



Horário: 16h



Onde: Teatro Clara Nunes - Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente, 52 - Gávea



Ingresso: de R$70 por R$35 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/raulzito-beleza-raul-seixas-para-criancas-1187