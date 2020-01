Diney se apresenta no Bar do Zeca Pagodinho

Diney é um dos maiores compositores do cenário do pagode, tendo entre seus fãs uma variedade de público. Diney se apresentou no Bar do Zeca Pagodinho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro e uma das personalidades presentes foi o ator e cantor mineiro Rodrigo Gomes, carinhosamente chamado de Rodriguinho: "Eu sou fã do Diney, é um grande compositor e suas músicas são cantadas por grande nomes do pagode", revela Rodriguinho.

Rodriguinho está no Rio se preparando para uma nova minissérie e fazendo parceria musicais.