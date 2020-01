Evento com música e atividades gratuitas agita a Barra da Tijuca

Rio - O "Itaipava de Som a Sol" chega com tudo à Praia da Barra, zona oeste do Rio, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, para celebrar o verão carioca. Aberto ao público e gratuito, o evento contará com diversas atividades e shows imperdíveis, que acontecerão durante todo o dia, das 8 às 18 horas.

Uma estrutura especial foi montada para o evento, na areia da praia, de frente para o mar. Palco, mesas de jogos, rede de futevôlei e uma decoração para deixar o espaço ainda mais com a cara do verão e, claro, bares com chope bem gelado.

ATIVIDADES GRATUITAS – Yoga (com até 30 alunos por turma), treinamento funcional (com até 50 alunos por turma), oficina de futevôlei comandada pelo campeão mundial Anderson Águia (com até 20 alunos por turma), altinha (com até 200 participantes) e futemesa (com até 200 participantes) são algumas das atividades gratuitas oferecidas durante os três dias de festival. O evento também vai promover torneios de futevôlei amador, profissional e um torneio apenas com grandes estrelas do esporte.



SOM – De quinta a sábado, sempre a partir das 15 horas, um DJ prepara o palco do Itaipava de Som a Sol para um show que encerra as atividades do dia. Na quinta-feira (16/01), o DJ RV anima a arena, preparando o público para um show surpresa. Sexta-feira (17/01) é a vez do DJ Igor Kelner e o cantor Tom Rezende encerrarem o dia. Sábado (18/01), o DJ Tirre e show de Thiago Thomé finalizam o Itaipava de Som a Sol no Rio.



SERVIÇO

ITAIPAVA DE SOM A SOL – RIO DE JANEIRO. SHOWS E ATIVIDADES GRATUITAS. Data: 16, 17 e 18 de janeiro de 2020. Horário: 8 às 18 horas. Local: Praia da Barra (altura do Posto 3), Rio de Janeiro. SHOWS - PREVISTOS PARA 15 HORAS:



Quinta-feira (16/01) – DJ RV e show surpresa



Sexta-feira (17/01) - DJ Igor Kelner e show de Tom Rezende



Sábado (18/01) – DJ Tirre e show de Thiago Thomé



Atividades: Yoga, Treinamento Funcional, Futevôlei, Altinha e Futemesa