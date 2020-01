Centro Cultural Light recebe exposição ‘CTRL+ALT+DEL’, do artista Ian Sant’anna

Rio- O Centro Cultural Light recebe, a partir de quarta-feira (15), a exposição “CTRL + ALT + DEL” do artista Ian Sant’anna. A mostra fica em cartaz até 19 de fevereiro, com visitação de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 19h, na Pequena Galeria do espaço.

A exposição será composta por um trabalho de caráter instalativo, ocupando toda a Pequena Galeria, com uma mesa e duas cadeiras em seu centro, além de um teclado com fios vermelhos em cima da mesa em questão. Também estará exposto um vídeo com uma animação pixelada e uma filmagem do próprio artista mesclada em um looping.

O artista propõe uma análise e uma reflexão de como o indivíduo se comporta em sociedade, tendo consciência de que existem meios, principalmente políticos e tecnológicos, de padronizar e controlar suas condutas e ações.



A obra utiliza vestígios e um registro de ação para fazer paralelo entre as diferentes temporalidades. Além de demonstrar que a situação em questão não é exclusividade de quem foi filmado. É uma realidade muito pouco futurista, porém distópica do nosso atual momento.



Outro objetivo é evidenciar as relações de poder que se acirram com a evolução tecnológica, além de demonstrar como os seres humanos são mais suscetíveis e passivos diante da tecnologia no geral.



O trabalho questiona o conhecimento sobre dos meios de dominação e controle presentes na sociedade, além das questões éticas que envolvem sua manipulação e monitoramento.





Serviço



Exposição CTRL+ALT+DEL’. Centro Cultural Light – Pequena Galeria - Av. Marechal Floriano, 168, Centro. De 15 de janeiro a 19 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 19h. Classificação livre.