Primeiro single do novo álbum de Isabella Taviani abre 2020

Rio - 'A Máquina do Tempo' é o nome do oitavo disco de Isabella Taviani. Um aperitivo da obra estará disponível no começo do ano para os fãs da cantora, a ensolarada faixa 'Não Brinca Comigo', uma daquelas canções que ficam na cabeça, flertando com os anos 80 e seus quentes verões.Desde 2013 sem um álbum de inéditas, considerando o 'Carpenters Avenue', tributo lançado em 2016, um projeto de regravações, Isabella Taviani lança “A Máquina do Tempo” com inovações sensíveis tanto no processo de composição como na sonoridade, já que boa parte da produção foi feita na Argentina com músicos portenhos."Quando dividi a produção do 'Carpenters Avenue' entre Rio e Los Angeles fiquei fascinada com a combinação estética oposta que acabou acontecendo. O produtor André Vasconcellos me propôs essa aventura e nós embarcamos para Buenos Aires".'A Máquina do Tempo' é lançado justamente após a turnê comemorativa dos 15/16 anos de carreira fonográfica da artista, e parece contar essa história de mudanças profundas na vida pessoal de Isabella que se tornou mãe de gêmeos enquanto comemorava seus 51 anos de vida.Das 11 canções autorais apenas uma já havia sido lançada em 2018, 'A Vida Vive Sem Você'.O conceito do álbum passa por fases, momentos, amores, desamores, acertos e erros. O que se foi e o que virá. O tempo de plantar e esperar florir. Começar, terminar e assim recomeçar. Ouça a faixa: https://lnkfi.re/naobrincacomigo