Nanno.V é a nova aposta da Universal Music

Nanno.V, de 22 anos, é a nova aposta da Universal Music no segmento rap, trap, pop e hip hop. Artista da Fonttes Promo, que cuida de nomes como Claudia Leitte, Ralk e Mano Walter, o cantor e compositor de Volta Redonda, sul do estado, acaba de lançar seu primeiro single da carreira solo: 'Mau Mau', que já está disponível em todas as plataformas digitais e foi composta por Nanno em parceria com Jhama, compositor dono dos hits como 'Essa mina é louca', da Anitta, e 'Te ensinei certinho', da Ludmila.



Apesar de ser seu primeiro single solo, Nanno já é super conceituado no meio da música e tem o “poder da caneta”. O jovem já compôs canções para artistas renomados como a “Gelo” para a banda Melim, “Cuidar de mim”, para o 3030, um feat de “Pensa em mim”, para Ralk, “Eita”com Pedro Sampaio, entre outros.



O artista, que tem referências que vão desde Post Malone, Mac Miller a Chorão, Cazuza e Tim Maia, se apaixonou pela música ainda cedo, aos 9 anos, quando frequentava a igreja evangélica e convivia com a turma de louvor que fazia parte da banda da igreja. Desde então passou a estudar violão, percussão, canto e não parou mais. Mergulhou na cultura hip-hop, participou de algumas batalhas, rodas de rima e depois fez carreira com o grupo de rap “Zona Verde”, com quem chegou a abrir shows para Racionais MCs, Felipe Ret e 3030.