Luiza Brina lança disco no Sesc Copacabana, com participação de Ana Frango Elétrico

Rio - No dia 21 de janeiro, terça-feira, às 20h, Luiza Brina apresenta 'Tenho Saudade Mas Já Passou' pela

primeir vez no Sesc Copacabana. O show, dedicado ao álbum apontado pela APCA - Associação

Paulista de Críticos de Arte - e por diversos veículos como um dos melhores de 2019, acontece no

mezanino e conta com participação de Ana Frango Elétrico, também destaque do último ano.



Depois de tocar no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, e até em Portugal e na Itália

seu recém-lançado 'Tenho Saudade Mas Já Passou', a artista mineira apresenta no Sesc as canções

reunidas no trabalho - que inclui parcerias com Ceumar (Como será que a música começa), Ronaldo

Bastos (Acorda para ver o sol), Julia Branco (Quero cantar) e Thiago Amud (Estrela cega da Turquia) -,

além de músicas de seus outros dois álbuns.

A cantora, compositora, produtora e arranjadora é acompanhada ainda por Davi Fonseca no piano e Yuri Vellasco na bateria. Além de cantar, Luiza toca violão, baixo e guitarra no show.



Serviço - Luiza Brina - Lançamento do disco 'Tenho Saudade Mas Já Passou'



Convidada especial: Ana Frango Elétrico

Data: 21 de janeiro

Horário: 20h

Local: Mezanino | Sesc Copacabana

Endereço.: Rua Domingos Ferreira, 160 - Copacabana

Ingresso: GRÁTIS (PCG), R$ 7,50 (habilitado Sesc), R$ 15 (meia-entrada), R$ 30