REP Festival acontece no sábado e tem mais de 30 atrações

Rio - Desde o seu nascimento nas ruas de Nova York nos anos 1970 até hoje, o rap é sinônimo de atitude. É o gênero musical que mais cresce em público e mercado global e, em 2019, ganhou um evento à sua altura no Brasil. Agora, a segunda edição do REP Festival desembarca novamente Cidade das Artes. Pela primeira vez ocupando toda a área do local, contando com espaços externos e internos no estilo open air, no sábado (18), com 16 horas ininterruptas de shows.



No lineup estão os destaques do novo rap brasileiro, Djonga, BK e Filipe Ret, e o americano Jeremih, que pela primeira vez traz seu show completo ao Brasil. Dono do hit "Down on me" e "Oui", o artista despontou com o single de estreia "Birthday sex" que alcançou a quarta posição no top 100 da Billboard. O artista já gravou com estrelas com 50 Cent, Chris Brown e Wiz Khalifa. A programação é estrelada por mais de 20 artistas, entre eles o aclamado produtor Papatinho; o coletivo vanguardista de trap Recayd Mob; o grupo baiano 3030; além de nomes como Vitão, Xamã, Cynthia Luz, Orochi, Delacruz, Recayd Mob, Luccas Carlos, Caveirinha, PK, Pelé Milflows e a cantora sensação das redes sociais Agnes Nunes, entre outros.



Com expectativa de receber mais de 10 mil pessoas, o festival contará com 3 palcos: batizados de "Ritmo", "Poesia" e "Experimenta", os dois primeiros serão os principais e o último trará novos talentos de diferentes partes do Rio de Janeiro. Reforçando o DNA da cultura urbana que é o cerne do hip hop, as experiências serão as seguintes: a exposição Capivara Parade, com obras grafitadas por grandes nomes da cena carioca e uma tirolesa radical em frente ao palco.

O Palco Experimenta será dedicado aos novos talentos que afloram pelos 4 cantos da região metropolitana do Rio de Janeiro. O espaço terá ainda outro diferencial: os intervalos dos shows serão abertos para o público duelar em batalhas de rima. Para acompanhar a maratona de música, arte e diversão, as opções gastronômicas serão foodtrucks com pratos para todos os gostos.

SERVIÇO

REP FESTIVAL 2020. Cidade das Artes. Avenida das Américas, 5300 - Barra da Tijuca. Data: 18/01/2020. Abertura dos portões: 14h.