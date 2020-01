Ex-BBB Monique Amin perde 15kg em um ano e surpreende fãs

Rio - A ex-BBB Monique Amin postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece 15kg mais magra e surpreendeu seus seguidores. Em janeiro de 2019, a ex-BBB pesava 82 kg e, atualmente, está pesando 67,5 kg.

"Eu me gostava na primeira foto, tinha minhas neuras, normais de toda mulherada, queria melhorar uma coisa aqui, outra ali, mas me sentia ok! Mas na segunda foto, vai muito além do físico! A saúde vem em primeiro lugar, o bem estar, a disposição, o estilo de vida que mudou, a dedicação que me fez consequentemente abdicar de várias coisas que não são tão boas pra saúde, maus hábitos, maus vícios, falta de rotina e etc. Muiiiita coisa mudou! (Minhas dores de joelho então? Nem se fala! Até isso ajudou, por não estar com sobrepeso e não sobrecarregar meus joelhitos judiados)", escreveu na legenda da foto.

A imagem dividiu opiniões. Algumas pessoas disseram que Monique está "perfeita" e a elogiaram bastante. "Deusa", disse uma seguidora. "As duas estão top, mas agora está muito melhor", disse outra pessoa. Já outros internautas preferiam a ex-BBB mais cheinha.

"Prefiro com 82kg", disse um seguidor. "Acho você bonita de qualquer maneira mas claro que achava você mais bonitona na primeira foto, com corpão", disse outro admirador. "Se eu pudesse escolher uma Monique, ainda escolheria a primeira", disse outra pessoa.