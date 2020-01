Programação de férias no Shopping Metropolitano tem espaço dedicado as crianças

Rio - Entreter as crianças no mês de férias não é uma tarefa fácil. Para ajudar papais e mamães, o Shopping Metropolitano Barra preparou uma programação especial para divertir a criançada nesse período. As novidades começam com a inauguração do novo espaço Mundinho Kids, que aconteceu no dia 10 de janeiro. As atrações gratuitas, que acontecem tradicionalmente todos os domingos, agora terão um lugar especial para receber as crianças.



Localizado no 2º piso, próximo ao Cinemark, o espaço promete mais conforto e segurança para as crianças. “O Mundinho Kids já faz parte do nosso shopping há muito tempo, por isso resolvemos separar um lugar mais especial para receber os eventos que as crianças adoram”, afirma Eliza Santos, gerente de marketing do Shopping Metropolitano Barra.



Para movimentar ainda mais as férias dos pequenos, a programação do Mundinho Kids será estendida no mês de janeiro e acontecerá três vezes por semana - sexta-feira, sábado e domingo, sempre das 16h às 19h. Cada semana terá uma temática diferente: Semana dos Heróis, Semana dos Vilões e Semana dos Contos de Fadas. As atrações seguirão cada tema e as crianças poderão se divertir com oficinas de slime, maquiagem, capas e dedoches. Os domingos serão reservados para fotos e encontros com os personagens preferidos da criançada. No dia 2 de fevereiro, eles ainda poderão assistir ao espetáculo O Mágico de Oz.



Confira as atrações do Mundinho Kids, em janeiro:

SEMANA DOS HERÓIS



17/01 – Oficina de Slime dos Heróis



18/01 - Oficina de capas de super-heróis



19/01 – Encontro com os super-heróis Batman, Homem Aranha e Capitã Marvel

SEMANA DOS VILÕES



24/01 – Oficina de Slime dos Vilões



25/01 - Oficina de Maquiagem da Maldade



26/01 – Encontro com as vilãs Malévola, Cruela e a Madrasta Rainha Má



SEMANA DOS CONTOS DE FADAS



31/01 – Oficina de Dedoches



01/02 - Oficina de Slime encantado



02/02 – Oficina de maquiagem (16 às 18h) e Espetáculo Mágico de Oz (18 às 19h)