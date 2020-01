Escape 60 oferece desconto na entrada no feriado de São Sebastião

Rio - Com a proposta de oferecer entretenimento e diversão para todas idades no feriado de São Sebastião, o Escape 60, oferece a promoção de ingressos a R$ 63,90 por pessoa, nas unidades do Shopping Cassino Atlântico, Shopping Downtown e Shopping Via Parque. Além disso, na unidade instalada no Hotel Ramada Encore Ribalta, o valor é de R$ 39,90 por jogador. A promoção tem início no próximo sábado (18) e valerá até segunda-feira (20).



As quatro unidades estão localizadas em Copacabana e na Barra da Tijuca, e dispõem de salas imersivas com temáticas diversas, como Escape Kitchen, A Vila do Chaves, O Falsário, O Laboratório do Dr. Mortare, R.I.P. - Rest in Peace, entre outras, que simulam, respectivamente, um reality show gastronômico, a célebre vila do seriado Chaves, o ateliê de um famoso artista, o vestiário de um estádio de futebol, um laboratório científico e um cemitério sinistro.



Comemorado apenas na capital fluminense, a data faz referência ao aniversário do padroeiro do município, São Sebastião, e é um dos feriados mais importantes para os cariocas. O nome completo da cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, homenageia o santo homônimo do imperador Dom Sebastião, que governava Portugal quando a cidade foi fundada, em 1º de março de 1565.



Os ingressos para as salas são vendidos pelo site http://www.escape60.com.br, via PagSeguro, e nas unidades do Escape 60.



Serviço:





Escape 60 Barra Downtown



Endereço: Av. das Américas, 500, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ.



Horário de funcionamento: todos os dias, das 11h às 21h40.



Tel.: (21) 3597-2010.

Escape 60 Barra Ribalta



Endereço: Av. das Américas, 9650, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ.



Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 13h às 21h.



Tel.: (21) 3597-2010.



Valores: R 55.





Escape 60 Barra Via Parque



Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ.



Horário de funcionamento: Todos os dias, das 10h às 22h.



Tel.: (21) 3734-0153.





Escape 60 Copacabana



Endereço: Av. Atlântica, 4240, Copacabana - Rio de Janeiro, RJ.



Horário de funcionamento: das 9h às 21h.



Tel.: (21) 2147-2757.





Idade mínima para participar: não há; crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas de um adulto.



Valores: R$ 79,90 (fora da promoção).