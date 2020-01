Gustavo Mioto comemora sucesso de 'Com Ou Sem Mim' e retorno com Thaynara OG

Rio - Para gravar o novo DVD, 'Ao Vivo Em Fortaleza' - que sai dia 22 de janeiro - o sertanejo Gustavo Mioto diversificou as atividades. Convidou dois nomes que lideram na mistura de sertanejo e forró, Xand Avião e Wesley Safadão, para participar do disco - o primeiro em 'Cala a Boca Coração', o segundo em 'Plaquinha de Aviso'. E voltou com um som que une sertanejo e pop na romântica 'Com Ou Sem Mim'.

"Tenho a maior vontade de ir para essa vertente mais pop e já entrei um pouco nessa área nessa música, que já tem traços disso", conta ele, que é fã de Ed Sheeran e John Mayer. "E ter os dois no DVD foi como se o dono da casa avisasse que eu poderia tocar lá. Como o DVD foi programado para ser feito em Fortaleza, foi ótimo ter dois pilares da música nordestina com a gente no palco. E o Nordeste abraçou nosso trabalho", alegra-se.

Números

Gustavo tem conseguido números bem legais ultimamente, inclusive. Ficou entre os 50 virais do mundo do Spotify com 'Com ou Sem Mim', alcançou mais de 1,6 milhões de visualizações no YouTube, entre outros feitos. Também esteve no 'Só Toca Top', paradão de sucessos da Globo, cantando o hit 'Solteiro Não Trai'.

"Vejo isso tudo como um momento muito bom da nossa carreira. Saiu música nova há trinta dias e o Brasil todo já está cantando. E a gente sempre atinge gente nova, vem sempre gente nova conhecer o trabalho", afirma.

Sucessos

'Solteiro Não Trai' está entre as músicas gravadas por Mioto no novo DVD, registrado no estacionamento do shopping RioMar, em Fortaleza, em novembro. Entre as inéditas do disco, tem 'Cadê Meu Baby', 'Brechó' e as próprias 'Cala Boca Coração', "Com ou Sem Mim' e 'Plaquinha de Aviso'. Mioto já pensa num próximo DVD, que não devera sair esse ano.

"Eu nunca fui um cara que grava muito, né? É um projeto por ano, no máximo. Mas penso em fazer um projeto que convide outras pessoas que não são do sertanejo, algo que vá além do estilo. Mas sem tirar o sertanejo do Gustavo Mioto, só acrescentando outtas coisas", avisa.

Show com Anitta

Essa diversificação já havia rolado no DVD anterior de Gustavo, 'Ao Vivo em São Paulo', no qual ele dividiu o palco com Anitta em 'Coladinha Em Mim'. E a parceria com a funkeira não terminou por aí: dia 25 de janeiro, Gustavo se encontra de novo com Anitta num projeto criado pela cantora, 'Ensaios da Anitta', no Memorial da América Latina, em São Paulo. Os outros convidados são Leo Santanna e Dilsinho.

Pai

O pai de Gustavo, o empresário e músico Marcos Mioto, trabalha há muitos anos como contratante de shows, e ensinou muita coisa sobre o mercado da música para o filho. O fato de ter um pai que conhece bastante o meio não livrou Gustavo de trabalhar bastante para investir em sua própria carreira, como o cantor fala em todas as entrevistas.

Em agosto, Mioto homenageou o pai com um post no Facebook. "Somos uma dupla. Sempre foi e pra sempre vai ser assim. Acreditando nas loucuras um do outro. Todo dia aprendo mais. 22 anos de aulas diárias, e ainda vem muito por aí!", postou.

"E é isso mesmo, todo dia eu aprendo alguma coisa com ele. Seja como funciona o mercado da música, ou como ter caráter, ou como manter meus princípios diante de tanta coisa, como controlar emoções", conta. "É muito bom aprender com ele".