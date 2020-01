Gabi Brandt ganha show da banda de Saulo Poncio de presente de aniversário e internet não perdoa

Rio - A digital influencer Gabi Brandt completou 24 anos nesta quarta-feira e ganhou de presente um show particular da banda UM44K, que é formada por seu marido, Saulo Poncio, e por Luan Lourenço. Apesar do show romântico, os internautas ficaram indignados com o fato de Saulo ter deixado Gabi sozinha nesta madrugada do seu aniversário para ir sozinho a uma festa da ex-BBB Hariany Almeida.

O mesmo Saulo que está chorando por está fazendo uma surpresa para Gabi Brandt há pouco tempo atrás. É o mesmo que a deixou em casa,sozinha,para curtir o verão da Hari com o amigo. pic.twitter.com/1EeHgy7yxi — ma (@principiodeamor) January 16, 2020

Recentemente, Saulo foi flagrado em uma situação comprometedora com outra mulher. Não é a primeira vez que o cantor é acusado de trair Gabi. A digital influencer, inclusive, ficou um bom tempo sem postar nada nas redes sociais desde que a última foto comprometedora do marido caiu na mídia.

Nas redes sociais, os internautas debocharam do presente de Saulo para a mulher. "Coroa de chifres, melhor presente. Mas parabéns, Gabi! Desejo que o Saulo mude de verdade ou que você acorde pra vida se ele não quiser mudar", escreveu uma pessoa na foto em que Gabi aparece sentada com a banda. "Presente do Saulo foi a traição", comentou outra seguidora.

O nome de Gabi Brandt chegou a ficar entre os tópicos mais comentados do Twitter por conta do aniversário e do "presente" do marido.