Horóscopo do dia: previsões para 18 de janeiro de 2020

ÁRIES

Trabalhe em equipe para ver os resultados mais rápido. Boa fase para quem pensa em mudar de emprego e de visual. A lua realça sua sensualidade e promete fortes emoções nas paqueras.

TOURO

Se quer se dar bem, use a inteligência, saiba conversar e negociar. Unir-se aos colegas será o caminho mais rápido para o sucesso. Faça parcerias. Romance cheio de sintonia e companheirismo.

GÊMEOS

No estudo, terá que se concentrar para dar conta de tudo que precisa aprender. Mas encare tudo com disciplina e verá os resultados de seus esforços. Bom dia para planejar o futuro com o bem.

CÂNCER

Você pode mudar alguns planos que tinha para o futuro. Se você está de folga, a ordem dos astros é aproveitar o sábado para se divertir. Sucesso garantido na sua paquera. Abuse do seu charme.

LEÃO

Trabalhar em equipe será vantajoso, mas vai exigir que você abra mão de alguns interesses. Sinal verde para quem planeja mudar ou iniciar reparos em casa. União vibrante. Seduza seu amor.

VIRGEM

Terá muita dificuldade para defender suas ideias e fazer acordo com as pessoas. Sucesso garantido no comércio e em negociações. Você pode melhorar muito mais a sintonia com quem tem romance.

LIBRA

A lua anuncia uma boa fase para ganhar dinheiro, mas você não deve confiar apenas na sorte. E não espere cair do céu: terá que trabalhar! Valorize a estabilidade da sua união e seja sensual.

ESCORPIÃO

O dia pode começar tenso em família, sobretudo para quem tem uma sociedade ou um negócio com parentes. Conversar será o único jeito de resolver as coisas. Cuidado com brigas no romance.

SAGITÁRIO

Esclareça qualquer mal-entendido se quiser ver tuas tarefas deslancharem. Você vai esbanjar simpatia, mas vai faltar pique para paquerar. Você deve respeitar o desejo e vontade de ficar quieta.

CAPRICÓRNIO

Você pode ter ótimas ideias para ganhar dinheiro, mas será preciso colocar as ideias em prática para ver o resultado. Na vida a dois, vai querer mais companheirismo e cumplicidade com o seu par.

AQUÁRIO

Você pode ter uma conversa tensa com a família no início do dia. A lua realça sua vaidade, capriche bem no visual e mostre o seu charme, seja para ir conquistar alguém ou seduzir a paquera.

PEIXES

Fofocas podem trazer dores de cabeça para você, por isso, não acredite em tudo que os outros vão dizer. Na união, vai querer cobrir o seu amor de carinho e atenção. Companheirismo será total.