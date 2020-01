Horóscopo do dia: previsões para 19 de janeiro de 2020

ÁRIES

Se quiser dar uma guinada na carreira, defina claramente onde quer chegar. O seu charme continua acentuado, dessa forma, se você procurar um novo amor, saia de casa totalmente poderosa e bela.

TOURO

Vale a pena reunir amigos e parentes, fazer uma excursão ou encontrar alguém que não encontra há muito tempo. Se ainda não tem um amor, confie no poder de sedução para encontrar sua alma gêmea.

GÊMEOS

Bom dia para limpar e organizar as suas coisas. Vale até dar uma repaginada no visual, se quiser. Seu charme vai atrair como imã e pode chamar atenção de uma pessoa que está sempre por perto.

CÂNCER

Sinal verde para passear, encontrar gente animada, ir a festas e se divertir. Só que, à noite, pode querer organizar a noite para a semana. Muito carinho e sintonia na relação a dois. Divirtam-se juntos.

LEÃO

Pode organizar um almoço de família ou fazer faxina em casa. O fim do seu dia será perfeito para sair e se divertir. Se seu coração está livre, aproveite essa noite para mostrar o seu charme por aí.

VIRGEM

Poderá fortalecer os laços com amigos e parentes. Assuntos de casa vão exigir atenção à noite. Use e abuse da sua simpatia na paquera. Será uma fase de muita sintonia e descontração no romance.

LIBRA

Tudo indica que você vai dedicar seu domingo à família e vai querer curtir o sossego e conforto do seu lar. Na vida amorosa, boas surpresas em um encontro, telefonema ou bate-papo.

ESCORPIÃO

Contato com pessoas queridas fará muito bem ao seu astral. Nos assuntos afetivos você vai querer lealdade. Deixe isso claro nas suas paqueras e busque alguém que dê boas certezas ao seu coração.

SAGITÁRIO

Tudo indica que vai fugir da agitação para ficar em casa, fazer só o que gosta e repor as energias. Energia revigorada à noite. Aposte tudo que tem no seu otimismo e alto astral para animar o seu romance.

CAPRICÓRNIO

A companhia das pessoas queridas dará novo ânimo à sua vida e ajudará você a sair da monotonia. Durma cedo para descansar. Pode se envolver em um romance secreto ou proibido.

AQUÁRIO

Faça coisas relaxantes e levante sua autoestima. Amigos podem aparecer à noite e movimentar o fim do dia. Fase estável no romance. Troque algumas boas confidências e faça planos com o seu amor.

PEIXES

Se você sente muita saudade de alguém, procure se aproximar, nem que seja por telefonema. O céu garante certa facilidade para você fazer amizades e, numa dessas, pode até encontrar um novo amor.