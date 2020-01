Mulher descobre affair entre mãe e marido meses após casamento: 'Doentio'

Lauren Wall, de 34 anos, se casou com Paul White em 2004, quando ficou grávida. Na época, ela tinha19 anos de idade e gastou 15 mil libras esterlinas (R$ 81,2 mil) para ter o "casamento dos sonhos" - pago pela mãe dela, Julie. Meses após a união, o marido saiu de casa para morar com Julie.

Ao The Mirror, Lauren, de Londres, Inglaterra, conta que gostou de Paul "instantaneamente" e sonhava em ter um grande casamento. "E mesmo que a gente não estivesse planejando começar uma família tão cedo, ficamos muito felizes com a chegada da nossa filha", diz.



Eles se casaram cinco meses depois da chegada do bebê e, como presente de casamento, a mãe dela arcou com o custo de R$ 81,2 mil pela cerimônia. Como agradecimento, marido e esposa decidiram convidar Julie para viajar com eles na lua de mel - que, segundo Lauren, mudou a relação dos recém-casados.

Três semanas depois do casamento, Paul se tornou "uma pessoa completamente diferente", que "desaparecia por horas" e passou a ficar "extremamente protetor" com o celular. Então, pouco tempo depois, a irmã de Lauren leu uma troca de mensagens "picantes" entre Paul e Julie no celular da mãe delas.

Ao saber disso, a esposa tentou confrontá-los. "Minha mãe negou tudo dizendo 'Você é doida'. Quando falei com Paul ele ficou branco como um fantasma e se recusou a me deixar olhar o celular dele", lembra. Dias depois, Paul saiu de casa. "Senti como se meu mundo tivesse acabado. Eu tinha 19 anos e uma filha para criar", diz.

Não demorou para Lauren saber mais detalhes sobre o relacionamento entre o ex-marido e a mãe. Eles estavam morando juntos e ela viu Julie com uma barriga de grávida. "Quando a vi e percebi que ela estava grávida, minha mente foi longe. Ela apertou o estômago e me disse: 'É um cisto'. Eu me senti tão doente, fui para casa e destruí todas as fotos do nosso casamento."

"Não conseguia acreditar que as duas pessoas que eu mais amava e confiava no mundo poderiam me trair dessa forma. Foi doentio. É a pior coisa que uma mãe pode fazer para uma filha. Paul pode ter sido um noivo covarde, mas ela é minha mãe. Ela deveria ser quem me ama e me protege acima de todos os outros", desabafa.

"Nunca vou perdoá-la", diz Lauren

Lauren pediu o divórcio e conta que chegou a ir ao casamento da mãe com o ex-marido, em 2006. Desde então, não mantém mais um relacionamento com a mãe - apesar das diversas tentativas de Julie em entrar em contato com a filha. "Nunca vou perdoá-la", diz Lauren.

Ela ainda tem uma relação com Paul por causa da filha do casal, que hoje tem 15 anos, mesmo achando "difícil". Atualmente, Lauren é casada com outro homem e está grávida do quarto filho.