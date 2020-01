Casa do Jongo da Serrinha oferece colônia de férias gratuita para a comunidade

Rio - Para a alegria da garotada e tranquilidade dos pais, a colônia de férias da Casa do Jongo da Serrinha está chegando. De 21 a 31 de janeiro, a instituição vai oferecer, das 14 às 17h, diversas atividades para crianças, com idade a partir de 6 anos. Além de muita diversão, a proposta engloba aprendizado e desenvolvimento dos pequenos, que através das oficinas de fotografia, alegorias e adereços, contação de histórias, sessão de cinema e claro, muita aula de jongo, estarão em contato direto com a cultura popular brasileira.



“O período de férias escolares é oportunidade de descanso para os filhos e, muitas vezes, motivo de preocupação para os pais. Isso porque, devido ao trabalho de muitos, o local de lazer para a criançada acaba ficando restrito. Durante todo o ano, nós estamos aqui de portas abertas e, em janeiro, não poderia ser diferente”, relata Suellen Tavares, coordenadora de base da Casa.



Suellen lembra que nesse período da colônia de férias, além de ser maravilhoso rever os alunos, que já fazem parte do projeto, é também uma oportunidade para que as novas crianças venham conhecer a instituição e, a partir desse primeiro contato, se quiserem continuar fazendo as aulas durante o ano letivo, os pais possam formalizar sua inscrição.



“Na Casa do Jongo as crianças se divertem e aprendem bastante. É a cultura desempenhando um papel essencial na forma como a criança interpretará o mundo”, encerra a coordenadora.