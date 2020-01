Letícia Sabatella se apresenta hoje no com 'Caravana Tonteria'

Rio - Destaque na TV desde os anos 1990, Letícia Sabatella tem se dedicado ao teatro nos últimos meses. Depois do sucesso de 'Piaf e Brecht - A Vida Em Vermelho', no ano passado, a atriz volta a cantar nos palcos com o espetáculo 'Caravana Tonteria', que acontece hoje, às 21h, no Theatro Net Rio, em Copacabana.

No espetáculo, Letícia e os demais artistas se apresentam em clima de cabaré. "É muito legal poder brincar com várias vertentes. Se a caravana dá a possibilidade de pegar algo sempre de cada lugar, o cabaré traz a liberdade do teatro, da poesia e da música. A liberdade de fazer o que a gente quiser fazer na hora e com a proximidade do público que é uma coisa que eu sempre curti muito", conta a atriz.