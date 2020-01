City and Colour, Masego e Mika se apresentam no Rio

Rio - São 10 anos trazendo as atrações musicais que o público quer ver. O Queremos! - plataforma global e produtora - chega a 2020 comemorando uma década no mercado, e celebrando o anúncio de shows especiais. City and Colour desembarca em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, respectivamente nos dias 1º e 3 de abril.

Masego estará na capital gaúcha no dia 31 de março e na capital fluminense no dia 4 de abril. E para fechar essa sequência musical, o cantor MIKA se apresenta na Cidade Maravilhosa no dia 5 de abril. Os ingressos estão à venda no site do Queremos!. Os shows são apresentados pela Heineken.



City and Colour - retorno ao Rio e estreia em POA



Projeto do vocalista e compositor canadense Dallas Green - uma das vozes mais emblemáticas do post-hardcore e originalmente da banda Alexisonfire - o City and Colour volta ao Rio de Janeiro no dia 3 de abril, depois de apresentações lotadas nos últimos anos. Na Cidade Maravilhosa, a abertura fica por conta da banda baiana de rock alternativo Maglore. Para o delírio dos fãs gaúchos, será a primeira vez de Green em Porto Alegre, no dia 1º de abril.



O City and Colour - trocadilho pelo fato de o nome do criador ser “Dallas” (uma cidade) e “Green” (uma cor) - já está em seu sexto álbum de estúdio. “A pill for loneliness”, de 2018, mescla angústias, catarses e epifanias, e é considerado ponto alto da performance vocal de Green.



Em parceria com o produtor Jacquire King (que trabalhou com o Kings of Leon, Norah Jones e Tom Waits), Green trouxe uma nova atmosfera para esse disco, com sintetizadores e novas texturas. O single “Astronaut” tem uma guitarra limpa e uma batida firme, que dão chão para a voz carismática do cantor.



O grupo secundário do cantor reverberou pela cena independente após 2005, quando se lançou com o álbum “Sometimes”. Três lançamentos consecutivos alcançaram o primeiro lugar nas paradas canadenses: “Little Hell” (2011), “The Hurry and the Harm” (2013) e “If I Should Go Before You” (2015). A última alcançou a posição 16 da Billboard 200.



Masego - queridinho do R&B nos festivais pelo mundo estreia no Brasil



Pela primeira vez no Brasil, Masego pisa nos palcos de Porto Alegre (31/03) e do Rio de Janeiro (4/04). Na Cidade Maravilhosa, conta com a luxuosa abertura da cantora paulista Tássia Reis, uma das principais rappers da música brasileira.



Cantor, saxofonista, rapper, comediante e DJ, Micah Davis, mais conhecido como Masego, é uma das presenças mais notáveis do mundo da música na atualidade. Americano, nascido na Jamaica, flui uma correnteza de R&B, hip-hop e dance music em suas apresentações.



O primeiro e único álbum, “Lady Lady”, veio em 2018, depois de muito estudo, viagens e processos criativos. Filho de pastores e rodeado de ritos religiosos na infância, Masego hoje exala sensualidade e gracejos direcionados às mulheres na música que produz hoje.



O autointitulado “Nerd da Música” teve pouco acesso a música das rádios, e foi no momento em que pisou na faculdade que descobriu as joias da black music contemporânea. Tinha uma banda e lançou um improviso chamado “Girls That Dance”, que viralizou e chamou a atenção do DJ Jazzy Jeff. Foi através dele que chegou a trabalhar com produtores como Young Guru, Jill Scott e Will Smith.



Hoje, vem dividindo espaços com Kendrick Lamar, Flying Lotus, Thundercat, entre outros. “Lady Lady” (que significa “bênção” em uma língua sul-africana) fala sobre as experiências do músico com mulheres. Faixas como “Tadow”, “You Gon' Learn Some Jazz Today”, “Sego Hotline” e “Just a Little” já estão na ponta da língua dos fãs de festivais pela Europa.



MIKA - estreia no Circo Voador



Uma carreira pop internacional sólida com mais de dez milhões de discos vendidos, indicação ao Grammy e nome comparado ao de Elton John, Freddy Mercury e Prince. O libanês MIKA volta ao Brasil, onde estará pela primeira vez no Circo Voador, no Rio de Janeiro.



MIKA está em turnê mundial do quinto álbum de estúdio, “My Name Is Michael Holbrook”, que toma emprestado o nome de batismo dele e propõe uma espécie de manifesto pela busca da própria identidade. Militante importante da causa LGBTQIA+, Michael (o MIKA) cria com sua música paisagens sonoras orgânicas que abrangem diferentes décadas do pop usando sintetizadores antigos.



MIKA estudou ópera e piano desde a infância, até que em 2007 lançou o premiadíssimo álbum de estreia “Life in Cartoon Motion”, que tem o hit “Grace Kelly”. Ele detém as certificações ouro e platina em 32 países ao redor do mundo, venceu o Brit Award e lançou outros três álbuns que conquistaram platina: “The Boy Who Knew Too Much”, “The Origin of Love”, e “No Place In Heaven”.



QUEREMOS! City and Colour





03/04/2020 – Circo Voador (Rio de Janeiro)



Abertura: Maglore



Venda no site do Queremos!



Ingressos: a partir de R$ 90



QUEREMOS! - Masego



04/04/2020 – Circo Voador (Rio de Janeiro)



Abertura: Tássia Reis



Venda no site do Queremos!



Ingressos: a partir de R$ 80



QUEREMOS! - MIKA



05/04/2020 – Circo Voador (Rio de Janeiro)



Venda no site do Queremos!



Ingressos: a partir de R$ 80