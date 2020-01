EMBALANDO CORAÇÕES APAIXONADOS

Trinta shows em 2019. O número impressionante indica o talento e o sucesso que a banda Dorah Lice tem feito. Fundado em 2012, o grupo é especialista em animar festas de casamento no Rio de Janeiro. Para entendermos melhor a fórmula de sucesso, conversamos com a banda em um bate-papo que vai ajudar bastante quem está procurando uma atração para essa festa tão marcante na vida dos noivos. Confira!

Qual o primeiro passo para contratar uma banda ao vivo para a festa de casamento?

O primeiro passo é saber se o local escolhido para a festa permite banda ao vivo. E em segundo lugar, saber se existe alguma restrição específica quanto à estrutura de som, luz, palco ou até mesmo energia elétrica. Algumas casas de festas só permitem que as bandas usem uma "bateria eletrônica", pois assim conseguem controlar melhor o volume e não incomodar a vizinhança. Nós, da Banda Dorah Lice, sempre entramos em contato com a casa de festas e fazemos uma visita técnica para atender todos os pré-requisitos, justamente para garantir que tudo saia como planejado no grande dia dos noivos.

Qual o melhor momento para contratar uma banda ao vivo para a festa de casamento?

Recomenda-se que o casal contrate o grupo de 9 a 12 meses antes da festa, pois assim não correm o risco de perder para outro casal os artistas que escolheram. A Banda Dorah Lice se enquadra no time de fornecedores que só atende um evento por dia. Ou seja, exclusividade total. Isso significa que não conseguimos estar em dois ou três casamentos em um mesmo sábado, por exemplo. Caso a festa de casamento seja em um sábado ou véspera de feriado, a data é ainda mais concorrida.

Qual o repertório ideal para um show na festa de casamento?

Em uma festa de casamento, normalmente existe um público que vai dos 5 anos de idade (afilhados, sobrinhos, filhos de amigos...) até 95 anos (avós e bisavós). É praticamente um século na pista de dança. E o repertório mais adequado é aquele que junta não só estilos musicais diferentes, mas, principalmente, gerações diferentes. Na Banda Dorah Lice, passamos por vários deles: pop internacional (Bruno Mars, Maroon 5, Ed Sheeran, Rihanna, Kate Perry, David Guetta…), pop nacional (Tim Maia, Jorge Ben Jor, Lulu Santos…), axé (Banda Eva, Chiclete com Banana, Araketu...), pop rock (Jota Quest, Skank, Cazuza, Barão Vermelho, Legião Urbana, Charlie Brown Jr…), sertanejo universitário (Naiara Azevedo, Simone e Simária, Henrique e Juliano, Jorge e Matheus, Wesley Safadão…) e funk melody (Anitta, Ludmilla, Pabllo Vittar, Mc Kevinho…), entre outros.

Como saber se a Banda contratada não vai sumir no dia da festa de casamento?

Essa é uma das maiores preocupações que ouvimos. Até porque sabemos que fazer uma festa de casamento não é nada barato e envolve muito tempo e dinheiro dos noivos. Para isso, sempre orientamos a contratarem bandas que tenham CNPJ, que funcionem como empresa. Assim eles terão uma garantia jurídica e mais segurança na contratação. E devem evitar fazer negócios com bandas sem referência, que acabaram de se formar, ou da "galera do barzinho que frequenta", pois tocar em bar é completamente diferente de tocar em uma festa de casamento. Evitar também a "bandinha de uns amigos", porque o barato pode sair muito caro. Outro detalhe bastante importante que os noivos deixam passar é exigir um contrato de serviço assinado por todas as partes. Aqui na Banda Dorah Lice, sabemos dessa necessidade e, por isso, só trabalhamos com contrato, além de sermos uma empresa formal, termos escritório de atendimento para receber os noivos e toda uma estrutura digital para facilitar ainda mais a comunicação e garantir que estejam fazendo um bom investimento.