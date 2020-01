Rio - Thammy Miranda postou no Stories, do Instagram, na noite desta quarta-feira, uma foto em que Andressa Ferreira aparece amamentando Bento, primeiro filho do casal.

"Hoje o bebezão vai fazer foto", escreveu Thammy na legenda da foto, contando que Bento vai posar para um ensaio fotográfico "new born", que é um ensaio feito por recém-nascidos.

Bento Miranda já ganhou até um perfil no Instagram. A conta do filho de Andressa Ferreira e Thammy Miranda já tem mais de 56 mil seguidores.