Grátis: nova animação Frozen 2 é tema das férias do Shopping Tijuca

Rio - O Shopping Tijuca estreou uma novidade exclusiva para seus visitantes. Dando seguimento ao projeto entre brMalls e Disney, o principal centro de compras da Grande Tijuca traz o inédito tema de Frozen 2, que chegou aos cinemas de todo o Brasil no dia 2 de janeiro.



Desta vez, a aventura congelante de Anna e Elsa ganha novos cenários que fogem da tradicional paisagem de gelo do primeiro filme. Em busca de descobrir a verdade sobre a origem de seus pais, a animação traz as irmãs em uma misteriosa e perigosa viagem à floresta dos elementos, com desafios que envolvem ar, fogo, terra e água.



Assim como no filme, o evento trará os quatro elementos fundamentais como inspiração em divertidas atividades como paredes de escalada, labirintos, escorregador, entre outras.



Pensando ainda em proporcionar uma experiência inesquecível, o evento possui dois espaços de tire fotos com a princesa Anna e Olaf, em que as crianças vão poder se sentir em uma das cenas do filme, e ainda em outro cenário com os personagens Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e o Sven.



O evento vai funcionar de segunda à sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 13h às 21h até o dia 9 de fevereiro, com entrada gratuita. Classificação etária de 4 a 12 anos.





SERVIÇO:



Shopping Tijuca. Avenida Maracanã, 987 – Piso L0 - Tijuca. Horário de funcionamento do evento: segunda à sábado das 10h às 22h, domingo e feriado das 13h às 21h. Entrada gratuita. Classificação etária de 4 à 12 anos.