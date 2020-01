Rio - No próximo domingo (26), a Drogaria Venancio vai unir cuidados com a pele e entretenimento em um espaço exclusivo na loja da Avenida Érico Veríssimo, 55, na Barra da Tijuca. O local contará com DJ, área “instagramável” para produção de fotos e ambiente que remete a um verdadeiro Beach Club.



Das 14h às 18h, os clientes poderão experimentar produtos de proteção solar; hidratar a pele com borrifação de água termal; realizar aplicação de leave-in para cuidados dos cabelos; e degustar matte natural.



A ação faz parte da nona edição da campanha de verão da rede de drogarias, que tem como foco principal incentivar os clientes de todas as idades a usufruírem de diferentes experiências sem esquecer dos cuidados com a pele.