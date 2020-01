Rio - De olho no Carnaval, Lexa abre o ano de 2020 lançando mais uma braba nas pistas! “Aquecimento da Lexa” traz um ritmo envolvente que promete não deixar ninguém parado. Segundo a cantora, a faixa é uma homenagem aos beats marcantes do funk, sua raiz musical.

No vídeo, Lexa preparou um clipe com uma performance inédita, muitos passinhos, dançarinos e uma explosão de cores. A produção foi gravada na Fabriketa, em São Paulo, com direção de Mess Santos e produção executiva de Darlin Ferrattry.



Com o lançamento de “Aquecimento da Lexa”, a cantora prepara o terreno para

liberar em breve mais um hit para o Carnaval. “Treme Tudo” tem previsão de sair no dia 07 de fevereiro. Além dos palcos, Lexa também encara a folia neste ano na Avenida, como rainha de bateria da Unidos da Tijuca.



Lexa segue comemorando os excelentes resultados de seus últimos lançamentos. A trilogia composta por “Sapequinha”, em parceria com Mc Lan, “Provocar”, com Gloria Groove e “Só Depois do Carnaval” acumula mais de 358 milhões de views no canal da cantora no YouTube. Outras parcerias também foram muito bem-sucedidas, como “Amor Bandido”, com Mc Kekel, “Apimentadíssima”, em parceria com Dennis DJ, “Chama Ela” com Pedro Sampaio, “Combatchy” em parceria com Anitta, Luísa Sonza e MC Rebecca e “Bate Palma” com Mc Jottapê.

Assista ao vídeo: