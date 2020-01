Rio - O MetrôRio e a Agência Trinity promovem neste final de semana, em Coelho Neto e na Tijuca, o espetáculo "Gentilezinha e a Liga dos Guardiões da Terra", que faz parte do Projeto Gentilezinha. A iniciativa tem o intuito de propagar valores importantes para a formação da cidadania entre crianças e jovens, por meio de apresentações teatrais lúdicas, que abordam temas como: meio ambiente, generosidade, tolerância, amizade e gentileza.



No espetáculo, o protagonista é o personagem 'Gentilezinha', um menino inspirado pela obra do Profeta Gentileza, que transmite mensagens de paz, solidariedade e compaixão. No sábado, a apresentação acontecerá na quadra ao lado da estação Coelho Neto, às 16h. Já no domingo, será na praça Xavier de Brito, na Tijuca, a partir das 10h.



Durante a apresentação, haverá interação com o público e as crianças serão chamadas para participar da peça. A ação, que tem apoio do Instituto Invepar, é gratuita e contará, ainda, com a distribuição de material educativo e brindes, como cartilhas para colorir com ilustrações e mensagens de cidadania.



O Projeto Gentilezinha conta com patrocínio da Prefeitura do Rio, Secretaria Municipal de Cultura e MetrôRio, empresa do grupo Invepar, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS, e apoio do Instituto Invepar.

PROGRAMAÇÃO

25/01 - 16h - Quadra ao lado da estação Coelho Neto



26/01 - 10h - Praça Xavier de Brito, na Tijuca