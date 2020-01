Os fãs de Demi Lovato já podem comemorar! A cantora voltará à ativa e se apresentará, finalmente, na edição 2020 do Grammy Awards, que acontecerá no próximo domingo (26), nos Estados Unidos, depois de sofrer uma overdose e ficar longe dos palcos.



Em entrevista ao programa de rádio Beats 1, Demi Lovato desabafou sobre o assunto. "Me sinto realmente empolgada e estou pronta. Sinto que estou esperando por esse momento há muito tempo", declarou.

A estrela pop ainda explicou que possui um objetivo em sua apresentação no Grammy Awards . "Será difícil não entrar no palco e vomitar todas as palavras. Só quero ir lá e contar a minha história. Mostrar ao mundo onde eu estive", disse.



Sobre a música, intitulada Anyone, Demi contou que a escreveu antes de sofrer a overdose, em julho de 2018. "Eu gravei os vocais quatro dias antes. A letra assumiu um significado totalmente diferente. Na época, quando estava gravando, eu ouvia essas letras como um pedido de ajuda", afirmou.



Demi encerrou a entrevista contando sobre a importância da música em sua vida. "Sinto que você pode usar as coisas para lidar com a vida e a música tem sido um enorme mecanismo de enfrentamento para mim. Foi muito terapêutico para mim".