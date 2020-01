O nome da duquesa de Sussex foi transformado em verbo empoderador! Agora Meghan Markle significa "valorizar a si mesmo e a saúde mental" e "deixar as situações" quando tudo ficar tenso demais. O novo verbo foi publicado no Instagram pela atriz Jameela Jamil, que foi incluída na edição Forces for Change" escolhida por Meghan para Vogue britânica.



"Valorizar a si mesmo e a saúde mental o suficiente para criar e deixar uma sala/situação/ambiente em que não seja bem-vindo ou desejado", dizia a definição. Seguido do exemplo: "Pessoa A: Onde está Ryan? Pessoa B: Ah, ele Meghan Markled".



No início deste mês, Meghan e o príncipe Harry anunciaram que não vão mais trabalhar para a coroa britânica. Desde então, o casal confirmou que vai dividir seu tempo entre Canadá e Reino Unido.



O verbo foi bem recebido pelos internautas que já entraram na onda. "Eu Meghan Markle há três anos, sozinha com dois filhos deixando toda a nossa família amada para trás, mas foi a melhor decisão que já tomei. Muito difícil, mas muito certa", disse uma seguidora. "Sim. E tendo um marido que o apoie o suficiente para fazer essa mudança com você!", acrescentou outro.







Ver essa foto no Instagram Boss bench moves. Uma publicação compartilhada por Jameela Jamil (@jameelajamilofficial) em 24 de Jan, 2020 às 7:58 PST